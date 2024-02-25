台南小年夜命案！養雞場老闆打死員工棄屍橋下…8天後尋獲遺體

▲台南左鎮區小年夜驚傳殺人棄屍案，死者遭木棒毆殺後丟至橋下棄屍，直到8天後才被尋獲。（圖／翻攝爆料公社）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市左鎮區小年夜(8日)傳出一起殺人棄屍案，一名謝姓男子與養雞場老闆林男有勞資糾紛，當天晚間謝男與林嫌相約談判，未料竟遭亂棒打死後丟至橋下棄屍，遺體直到8天後才被發現；林嫌起初還滅證、企圖製造死者自己失足墜橋的假像，但最終自知難逃法網，於19日才在2名律師的陪同下投案。台南地院審理後，當天裁定羈押，詳細案情警方正進一步釐清中。

據悉，死者謝男受雇於林嫌，在養雞場內工作，但雙方對於薪資、工作分成認知有差異，因此發生勞資糾紛；小年夜當天，謝男與老闆林嫌相約談判，未料竟遭林嫌持木棒打死，隨後還被從約3層樓高的橋上丟下棄屍。

死者家屬痛訴在爆料公社PO文痛訴「你把我爸殺了」，怒斥林嫌8日殺人棄屍，9日除夕夜全家還開心團圓吃年夜飯，家屬找不到爸爸，10日還去報警協尋，直到16日才找到遺體，已經過了足足8天，尋獲時遺體臉部面目全非黏在一起、五官難以辨識，身體也已經腐爛長蛆，經解剖確認頸部遭人以鈍器打到骨折，手法相當兇殘。

家屬指出，當警察找上門時，林嫌太太還稱大掃除而拔除監視器企圖滅證，且當死者遺體被發現時，林嫌還辯稱是他自己跌落橋下，但因手法拙劣、疑點重重，最終才在19日當天於2名律師的陪同下前往投案，並於當天即由台南地院法官裁定羈押，目前全案正進一步偵辦中。