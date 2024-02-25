戒酒最高「可領4萬元補助」！高雄市政府曝補助對象

▲高雄市衛生局為了幫助酒癮者戒酒，提供戒治服務方案。（示意圖／Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

高雄市衛生局為了幫助酒癮者戒酒，推出了酒癮戒治的服務方案，只要經過評估後，符合低收入戶、中低收入戶及經濟困難等對象，每人每年將可領4萬多元的補助，增加戒酒的動機。衛生局還說，只要每日主動回報飲酒情況，持續戒酒90天，就能獲得禮券、飲品。

高雄市衛生局表示，酒癮的戒治需要長期抗戰，衛生局提供酒癮治療服務，今年一共與16家醫療院所合作，包含長庚醫院、慈惠醫院、高醫、小港醫院、凱旋醫院、國軍總醫院、義大醫院、樂安醫院、旗山醫院、鳳山醫院、大同醫院，以及文心診所、耕心診所、冬勝診所、建工心喜診所、國良診所等醫療院所，共建綿密的醫療網絡資源，讓想要戒除酒癮的民眾，就醫能夠更加便利。

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衛生局說，飲酒過量不但會造成健康危害，更可能影響到親友關係、工作表現，如果沒有控制，導致酒精成癮，想要戒除、減少飲酒時，就會出現戒斷症狀，到時候更難停止飲酒。

▲高雄市府提供每人每年最高4萬元的補助，協助酒癮者戒酒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，衛生局為了協助治療，只要是符合低收入戶、中低收入戶、經地方政府開立經濟困難證明，以及法院裁定家暴加害人需要戒治酒癮者，經過醫師評估，包含門診、住院費用、特殊心理治療等項目，每人每年最多可領4萬元補助，減輕就醫負擔。

衛生局還有提供「陪伴型關懷訪視服務」，透過追蹤關懷訪視的方式，來陪伴、鼓勵酒癮者定期就醫、接受治療。衛生局還表示，只要加入官方LINE帳號，並且每日回報飲酒狀況、持續90天不飲酒的話，就能獲得禮券、禮品。

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