女兒逛Costco突昏迷倒地！店員火速4處置救援　眾人讚：超有人情味

▲女兒逛Costco突昏迷倒地，多名店員火速4處置救援，讓媽媽覺得非常暖心。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友感謝說，她帶著女兒23日前往好市多（Costco）中和店購物，不料排隊等候結帳時女兒突然昏倒在地，所幸在多位員工的立即積極協助與照顧下，快速送醫治療後沒有大礙，讓她非常感謝好市多員工，「謝謝您們的友善與溫暖，世界因為有您們而更美好」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，她與女兒23日到好市多購物，不料排隊時女兒突然在隊伍中昏倒，嚇得她立刻跟後方排隊的好心大姐請求協助尋找服務人員，很快的多位員工立即積極的協助提供輪椅、呼叫救護車，還給予溫水及熱濃湯，也協助安排到座位區休息等待恢復。

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原PO感動說，女兒經送醫治療、休息後已經沒有大礙，真的很感謝積極的協助與幫忙叫救護車的所有好市多員工與熱心的路人，「我在此感謝現場給予協助的每一位，謝謝您們的友善與溫暖，世界因為有您們而更美好」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「曾經在台中店目擊一位小姐昏倒，當時工作人員也很迅速幫忙，還搬來擔架」、「平安，暖心」、「員工臨場應變很棒」、「台灣的人情味是很多國家讚賞的」、「血糖太低嗎，還好沒有摔倒在地。」。