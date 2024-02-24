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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆NET爭議狂燒！台大教授挺「謝國樑沒問題」：不懂在吵什麼

▲▼謝國樑,林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝、記者屠惠剛攝）

▲近來謝國樑（左）、林右昌（右）為了東岸商場爭議隔空交火。（圖／記者郭世賢翻攝、記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來為了基隆東岸商場產權爭議，基隆市長謝國樑和前基隆市長、內政部長林右昌隔空駁火，也引發外界討論。對此，台大政治系副教授彭錦鵬也發表自己的看法，表示和碩士專班的學員討論後，全場一致認同謝國樑沒有問題，問題出在大日公司，直言「不明白在吵什麼」。

基隆東岸商場易主爆發產權爭議，先前負責商場營運的主富服裝公司（NET），因不滿基隆市政府指示警方在凌晨「夜襲」強制接管商場，便在媒體刊登廣告，要求謝國樑向台灣人民道歉。而謝國樑21日在國民黨中央召開記者會，陪同律師簡榮宗表示，「我們的房客是大日，大日從頭到尾沒有不願意點交，因此就是路人甲佔用土地」，認為大家到法院說清楚比較重要。

彭錦鵬今（24）日稍早在臉書發文也談及此事，表示近來政壇上，謝國樑和林右昌為了東岸商場的問題，隔空互罵許久，於是他也和碩士專班的學員討論到此事，全場一致認為謝國樑沒有問題，問題出在大日公司，「那我就不明白，這些弱智的媒體和名嘴在吵什麼？

▲▼東岸商場今天下午將移交，不過目前經營的主富服裝公司（NET）控訴市府未舉得產權，強硬拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東岸商場產權爭議持續延燒。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧此事件，因基隆市府和大日開發簽約去年已期滿，市府認為大日涉信二立體停車場弊案，不符合優先續約2年的資格，因此重新招商後由微風集團於2月1日接手。但這也導致原本和大日開發簽約後，取得1、2樓商場經營權的主富公司（NET），和大日開發的合約終止。

對此，NET指控，市府增加原先契約沒有的條件，違法剝奪大日2年的經營權，且原本商場只有1樓，他們進駐後花了3億將商場興建到4樓，痛批「市府像強盜一樣」，將產權移轉給其他公司，甚至登報要求謝國樑道歉。

基隆市政府事後說明，有關東岸商場的爭議，NET在民事的假處分聲請被地院駁回2次，向行政法院聲請的假處分，也被認為不是公法上爭議，裁定將移送給民事庭審理，等於未被受理，希望尊重法院審理結果。

謝國樑19日也親上火線解釋，東岸商場是屬於基隆市民的資產，不是他的資產，在商場的一切施政、工作都以基隆市民的利益為優先，無法接受抹黑造謠，要求林右昌說明。當晚他更開直播指稱，林右昌做對市民不利、圖利自己的事；林右昌則發文反轟謝市府重新招標，結果讓東岸廣場年產值縮水3450萬元，等於賤價委商，而且過程黑箱手段粗暴，雙方至今隔空交火不斷。

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