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社會 社會焦點 保障人權

同事告白人妻「我會陪妳」激戰3次　尪報警找人才知被綠

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫平時忙著工作賺錢，2021年12月底因為妻子小美（化名）整夜未歸，擔心可能發生意外，急忙跑到派出所報案，沒想到竟意外揭發妻子外遇同事阿興（化名）的事情，妻子也坦承與阿興發生過3次性行為。南投地院法官審理之後，判阿興應賠償人夫10萬元，全案確定。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲小美坦承外遇阿興，還與阿興發生過3次性行為。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小美2021年12月30日晚上外出，卻整夜未歸，他擔心發生意外，於是跑到派出所報案，隔天早上接到妻子電話，才知道對方跟阿興跑去飯店開房間，他繼續追問，妻子坦承兩人曾發生3次性行為，讓他大受打擊，憤而決定對阿興提告求償50萬元。

阿興則辯稱，他與小美是同事，自己是外籍人士，因為語言不通的關係，顯少與外人接觸，和小美都是透過翻譯軟體進行溝通，他不知道女方已婚，兩人僅相約在外用餐2次，沒有發生過性行為，懷疑是人夫想藉故向他索討金錢。

但小美出庭證稱，她會送飲料給阿興，阿興也會每天對她噓寒問暖，甚至問過是否已經結婚，她回答已經結婚，只是丈夫工作比較忙，經常不在身邊，阿興就說「沒關係，我會陪妳」，兩人進而發展出不正當交往關係，期間曾在飯店同住3次，皆有發生性行為。

南投地院法官認為，小美對於雙方熟識經過、對話內容、外出及發生性行為的時間、地點，都能具體且詳盡描述，若非確實有此經歷，應當沒有辦法說得這麼詳細，因此認定她與阿興的確發生過性行為。

此外，人夫事後曾傳LINE告知阿興，如果再不聯繫，就要找律師提告，兩人碰面協商之後，人夫詢問是否開始籌錢了，阿興則回答「我會盡力的」。法官表示，若不是真的做出侵害人夫配偶權的行為，阿興何必與人夫協商、答應賠償，最終不採信他的說詞，並判他應賠償人夫10萬元較為適當，全案確定。

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