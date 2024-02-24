12星座元宵節運勢出爐！1星座感情「美夢成真」

▲23日就是一年一度的元宵節，小孟老師也公布了元宵節12星座的運勢特報，其中處女座在感情方面，美夢會如願成真。（示意圖／pixabay）



圖、文／CTWANT

23日就是一年一度的元宵節，清水孟國際塔羅小孟老師也公布了，元宵節12星座的運勢特報，其中牡羊座有望在工作上交出亮眼成績，處女座則在感情方面，美夢會如願成真！

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《牡羊座》

工作：交出亮眼成績

感情：愛的浪漫氛圍

財運：追求長期回報

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：金牛

《金牛座》

工作：腦筋特別靈光

感情：溫暖中的擁抱

財運：提高資產收益

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：魔羯

《雙子座》

工作：進度順利超前

感情：愛的冒險旅程

財運：審慎評估方案

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：天蠍

《巨蟹座》

工作：有效管理情緒

感情：深情永恆守候

財運：控制投資情緒

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：牡羊

《獅子座》

工作：開展跨部合作

感情：溫馨幸福綻放

財運：善用資本工具

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：處女

《處女座》

工作：節省會議時間

感情：美夢如願成真

財運：規避投資風險

幸運色：藍色

貴人：牡羊

小人：射手

《天秤座》

工作：提升工作效能

感情：迴避眾人發問

財運：虧損部位止血

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

《天蠍座》

工作：採用創新科技

感情：專注兩人經營

財運：深入了解客戶

幸運色：紫色

貴人：魔羯

小人：獅子

《射手座》

工作：培養正面心態

感情：掌握控制慾望

財運：注意投資時機

幸運色：藍色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

《魔羯座》

工作：成功面對挑戰

感情：無法攜手向前

財運：低調賺進財富

幸運色：白色

貴人：射手

小人：天秤

《水瓶座》

工作：推動組織進步

感情：開心自由自在

財運：追求財務平衡

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙子

《雙魚座》

工作：贏得團體信任

感情：開心圓滿如意

財運：利用稅務優惠

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：水瓶

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