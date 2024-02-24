更生人澎湖開鵝肉店　法務部長蔡清祥二度捧場鼓勵打氣

▲法務部長蔡清祥（右二）帶同澎湖地檢署檢察長陳佳秀（右一），前往選哥（左二）夫婦的鵝肉店用餐。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北被導

曾犯下槍砲案件而入獄的「選哥」，出獄後向更生保護會貸款，在澎湖開「選哥鵝肉店」。法務部長蔡清祥在選哥2021年開幕時，就專程帶隊前往捧場，隔了3年後，蔡清祥再度帶隊前往，讓「選哥」備感溫馨，深受感動。

選哥於2014年出監後，急需協助，這時更生保護會澎湖分會前主委吳文宗和工作人員，及時介入輔導；除提供中途之家免費暫住外，並由更生保護會澎湖分會二次無息貸予圓夢創業貸款90萬元。蔡清祥就在選哥開幕沒多久後，就與保護司前司長黃玉垣，以及當時澎湖地檢署檢察長李嘉明等人，專程蒞臨用餐，為選哥加油打氣。當時選哥邊做午餐邊流淚，親自向蔡清祥訴說自己打拼多年的心裡話，表達發自內心真誠的感恩。

選哥雖於創業初期遭逢困難，仍堅毅不屈，不僅請朋友從臺北專程到澎湖指導，又邀請有豐富教職經驗及擁有中、西餐、西式小點心等專業手藝的更生輔導員陳彩雲，協助調整口味及教授烹煮方式，讓生意蒸蒸日上。且經華視新聞台美食節目《台灣好滋味》採訪團隊偕同金曲歌王荒山亮主持人特地介紹，澎湖地檢署檢察長陳佳秀也以行動力挺，親自到店裡探訪，讓選哥向上向善的意志力源源不絕。

現在的選哥擁有一個美滿家庭，身邊有嬌妻在店裡一起打拼，他很感謝更生保護會澎湖分會工作人員及陳彩雲（榮獲112年全國績優更生輔導員並獲總統蔡英文接見）等人在更生路上付出與不離不棄陪伴著他。

更生保護會澎湖分會每年均協助選哥在觀光旺季及國際海上花火節宣傳，並由更生輔導員協助將產品分送到各機關行號、觀光客較多的景點等，讓選哥的生意漸漸步上軌道。疫情衝擊業績期間，更生保護會主任委員呂榮進更予以紓困厚禮，讓貧困更生人持消費券到店裡消費，讓原本冷清的店，變得賓客滿座，並順利度過難關；期盼選哥與太太共同攜手經營生意，互相扶持，讓美味鵝肉持續飄香在澎湖巷弄裡，也帶給其他更生朋友更生的勇氣和希望。