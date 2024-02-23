長期情勒又爛賭　女兒崩潰弒母後泣訴「別再折磨我了」

▲台中吳姓女子，不堪母親長期爛賭索討金錢又情緒勒索，最後殺害母親後，自首報警。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中吳姓女子因母親嗜賭，最後家庭破滅，身心出現狀況。但母親持續爛賭，還經常對吳女情緒勒索，時常索討金錢，最後吳女情緒崩潰，持刀殺害母親。她弒母後持手機錄影稱「別再折磨我了」、「我們這世無緣」而後自戕遭救回。最高法院審理後，認定吳女自首，輕判她有期徒刑5年10月定讞。

判決指出，吳女（36歲）母親原本善於經商，家中經濟頗豐，但之後父親染上賭博惡習，讓家中破產，父親轉到大陸工作；沒想到母親這時也跟隨父親賭博，經常在外爛賭。家中5名子女，因為母親疏於照顧，以致家中瓦斯外洩害死2名弟弟，父親也惱怒母親爛賭而離婚。餘下3名子女全由不同親戚接養，其他2名姊弟更是不理會母親，最後由吳女自高中起就半工半讀，扶養母親。

但吳女也非一帆風順，因為缺乏家庭教養功能，吳女在婚姻上不斷出狀況，兩段婚姻均離婚收場，與前夫所生的兩個兒子，也交給前夫扶養。另外母女關係一直不佳，除了母親不斷索討金錢外，賭博輸錢也會怪罪吳女帶賽；甚至母親為了勾搭其他男人，甚至還將吳女的裸照傳送給對方，這也讓雙方關係更差。

案發於2022年5月底，傍晚吳女正要出門前正好母親返家，母親一進門就向吳女索討金錢，吳女拒絕，但母親竟又叨唸吳女無正當工作好供養自己的需求。吳女情緒崩潰，衝進廚房拿出一把刃長18.5公分長的水果刀，朝自己手掌劃了一刀，要對母親動之以情；但母親無視，竟冷回「不然殺死我啊」，隨即轉身欲進房間。吳女忍無可忍，朝母親左背部刺入，母親當場血流如注，倒臥在血泊中。

吳女見鑄下大錯，拿出手機錄影，哭訴母親這些年來對家人的折磨，「我們這世無緣」、「我們這世無緣了，你死性不改啦」、「抱歉，是女兒不孝啦」、「殺老爸老媽大不敬啦，犯天條啦，但女兒真的沒辦法忍了」、「你如果活得起來，拜託你改，我會好好孝順你，你如果救不起來，你放心得走，不要再折磨我了好不好」吳女冷靜後，主動打電話報警。檢警逮捕她，並提起公訴。

一二審均考量吳女的處境，並以自首規定將吳女判刑8年，案經撤銷發回，台中高分院更一審更輕判她有期徒刑5年10月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。