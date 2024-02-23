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社會 社會焦點 保障人權

辣模成雲豹裝甲車射擊手！國軍李多慧PO不倫戀　酸爆出軌排長夫

▲魏姓正宮。（圖／魏女授權提供）

▲身高180公分的魏姓正宮原從事模特兒職業，在家人勸說下，報考軍職成為擔任雲豹裝甲車30鏈砲甲車射士。（圖／魏女授權提供）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

成功嶺302旅李姓女中士被抓包與已婚黃姓男排長嘿咻，今年1月2人到逢甲大學校門前下跪「洗門風」，求魏姓正宮原諒，但魏女不滿李女說謊、穿護膝下跪，怒批李女「妳在含XXX的時候有穿護膝嗎？」認為對方毫無誠意憤而提告。正宮魏女也曾在軍中服務，身高180公分的她擁有逆天長腿，昔日曾是模特兒，因聽家人勸說才報考軍職，也與先生結識、相戀，未料竟慘遭背叛。

▲▼ 。（圖／截取自正宮臉書）

▲魏女有逆天長腿及小蠻腰，外型又激似李多慧，從軍前曾是模特兒。（圖／魏女授權提供）

魏女透露，自己原本擔任模特兒工作，因家人覺得工作圈太複雜，乖順的她於是放棄光鮮亮麗的生活，2018年報考專業士官班，受訓8個月，分發到586裝甲旅機械化步兵，擔任雲豹裝甲車30鏈砲甲車射士，曾參與漢光36號演習，後來非常不適應軍中文化，在3年役期結束立刻退伍，現在的她自己接案，回鍋當平面模特兒，希望盡快找回自己的快樂。

魏女也不滿地說，2023年元旦親友抓到老公偷吃，後續處理讓她去年一整年都身心俱疲，今年元月一審判決出爐，法院判對方賠10萬，原以為事情算告一段落，怎知小三竟然上訴，讓她心情又起波瀾。

▲。（圖／翻攝魏女臉書）

魏女也提到，去年在臉書分享發生一起全國熱議的不倫新聞，1名女子的51歲親生媽媽竟然和27歲女婿偷情，她同情該名女子，更可以體會被最親之人背叛的心情，因為自己就是活生生的例子，更讓她深深覺得「真正的自由叫自律」、「無限上綱的自由叫放縱」。

▲魏女在臉書分享一影片，暗諷老公偷吃同袍，抒發自己被最親之人背叛。（圖／翻攝魏女臉書）

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