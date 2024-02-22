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李多慧5年前金髮應援照被挖出！PTT驚「高配版小優」　曝1處差很大

▲▼ 。（圖／翻攝自李多慧IG）

▲李多慧舊照被翻出。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者施怡妏／綜合報導

啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee），加入樂天女孩後，在台人氣大漲，接地氣又討喜，受到許多台灣人歡迎，有網友貼出李多慧5年前，剛出道跳啦啦隊的青澀照片，當時她只有18歲，不少網友驚呼「跟現在長不一樣」，甚至還有網友直呼像高配版的小優，但有網友指出，只是妝容不同，還是一樣很可愛。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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▲李多慧5年前應援照曝光。（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT發文，貼出李多慧5年前的照片，看起來很青澀可愛。照片上的李多慧頂著一頭金髮，在球場上賣力跳舞應援，跟現在的模樣相比，褪去了當年的稚嫩感，但臉蛋依舊沒什麼變化。原PO好奇問「長這樣的李多慧，如果來台灣還會紅嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示，「下巴還是一樣，最正的時候是疫情帶口罩」、「比較肉一點而已啊」、「嬰兒肥還沒消下去，女大18變」、「還好啦，還認得出來」、「說句大實話，確實沒有不一樣，但身價應該已經翻了5倍以上」、「腿還是一樣香」、「我覺得深色髮真的比較適合多慧耶」。

▲▼ 。（圖／翻攝自李多慧IG、小優IG）

▲李多慧與小優合照。（圖／翻攝自李多慧IG、小優IG）

其中，不少網友認為，與藝人小優撞臉，「有點像小優」、「會跳舞的小優」、「第一眼看真的以為是小優」、「雖然某幾張真的很像小優，但多慧以前就好可愛喔」。

許多網友認為是妝容的改變，還有身材練得更好，「這時候還有點土，化妝真的有差」、「沒什麼變阿，妝的差別比較大」、「那時候就還完全不會化妝的大一新生阿，後來的妝容就好多了」、「我覺得現在有健身（？）身材變很緊實」、「妝容改變跟變瘦了吧，差異不大呀」、「還行吧，就現在瘦下來了，看起來是天然的」。
 

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李多慧啦啦隊女神網友討論青澀照片可愛

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