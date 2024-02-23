薛瑞元沙啞備詢！　「暖男院長」韓國瑜心疼皺眉：薛部長坐著好不好

記者崔至雲／台北報導

行政院長陳建仁今（23日）率部會首長至立院進行食安報告並備質詢。衛福部長薛瑞元因身體微恙，聲音相當沙啞，一早在接受民眾黨立委陳昭姿質詢時，立法院長韓國瑜馬上表示，「喝口熱茶，沒關係的，立法院很有人情味」；下午到了立委王定宇質詢時，韓國瑜再次表示關心，「我們時間暫停一下，薛部長坐著好不好，我感覺你真的很不舒服」，一旁的陳建仁及王定宇也都笑了一下，讓質詢過程中增添了一股暖意。

▲行政院長立法院食安專案報告，立法院長韓國瑜多次關心薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）



陳建仁、薛瑞元、農業部代理部長陳駿季至立院進行食安報告，解釋台糖豬肉片瘦肉精爭議，但薛瑞元因身體微恙，今天整天備詢時聲音相當沙啞。在今日首位立委質詢結束時，韓國瑜就馬上起身表示，「本席善意提醒衛福部長薛瑞元，你不是藐視國會，是你講話國會聽不見，要不要喝一口熱茶、備詢時帶一杯熱茶上台，沒關係的，立法院很有人情味」。此話也讓現場爆出一陣掌聲。

到了下午王定宇質詢，當薛瑞元再次上台備詢時，韓國瑜再次起身，並皺著眉頭表示關心的說，「王委員容許我打個岔，我們讓薛部長坐著好不好，我看薛部長真的很不舒服，我們處理一下，因為他…我們時間先暫停，坐著答沒關係，因為我感覺你真的很不舒服，院長你也坐一下沒關係」。

韓國瑜語畢後讓薛瑞元笑一笑表示沒關係，而一旁的陳建仁及王定宇也都笑了一下，讓質詢過程中增添了一股暖意。