JKF女郎放警察鴿子！被逮自導自演遇尻槍噁男　涉案3人均未到案

記者邱中岳、黃資真／台北報導

JKF女郎玲奈Lena今年1月底與工作團隊在北車外直播時，驚見男子在一旁打手槍而報警，然警方到場時男子已離開，玲奈也不願意提告，沒想到警方卻查出全案疑為自導自演，今(23)日下午以誣告罪通知包括玲奈在內的涉案3人到案說明，然而3人皆未依照時間抵達，等同放警方鴿子。

據悉，玲奈不會到分局說明，涉案的張姓女子以及蕭姓男子則向警方更改時間，目前仍在協調。警方表示，如23日未到案說明，將直接函送地檢署偵辦。

網路上流出的事發影片中，知名JKF女郎玲奈Lena正將手機支架立於地上，並擺出誘人姿勢，然而玲奈突然將手指向右側草叢，示意女友人注意，女友人才嚇喊「他脫褲子，好像在打手槍！」玲奈Lena隨即起身急喊「我覺得他好恐怖，我們去報警！」接下來便是警方到場處理的畫面。

警方表示，2024年1月27日凌晨1時許獲報此案，但警員到場時，玲奈及工作人員表示做出不雅動作的男子已離開現場，也不願意製作筆錄提告，經調閱現場監視器畫面卻發現，被指控站在一旁打手槍的噁男，在報案前還與玲奈一群人站在一起，才查出全案竟是自導自演，因此警方以誣告罪嫌，於23日下午通知玲奈、一起入鏡的28歲張姓女子，以及報案的42歲蕭姓男子到案說明。

▲玲奈在北車外直播時遇到男子脫褲子打手槍。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）