粉絲急喊「阿鬧被設局」：道具是柬方準備的！　力挺截圖曝

▲網上流出粉絲相挺的訊息截圖。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，被柬埔寨警方抓包自導自演，兩人行徑引發國際關注，掀起眾人撻伐。不過，網上就流出一張照片，LINE社群「阿鬧Anow」的聊天室中，有人直呼「我覺得照片的道具，應該是柬方準備的」、「阿鬧被設局……」令人看傻。

晚安小雞和阿鬧遭逮捕後，PTT出現一張截圖，來源應是「阿鬧Anow」的LINE社群主題聊天室。當中有人表示，「搞不好阿鬧平安回來，還可以寫書」、「我覺得照片的道具，應該是柬方準備的」、「危機就是轉機」、「阿鬧被設局……」、「（道具）一定是柬方準備的」。

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還有粉絲擔心地直呼沒睡好也沒吃好，「一整天都在擔心，想他們怎麼辦？家人怎麼辦？是真是假？」強調不會放棄兩人，「未來的路會很艱辛、很難走，（我）也會陪伴他們、做他們的後盾，給他們加油打氣，至少現在是真的要幫他們加油打氣。」

雖僅憑該張截圖，無法推斷留言是否反串，但仍有網友傻眼開酸，「群組對話內容有夠腦粉，根本挖洞給自己跳，還扯什麼被設局」、「不管啦被設局啦叭叭叭叭」、「還柬方準備的咧！泰國就帶去了。」

據了解，晚安小雞和阿鬧14日遭柬埔寨警方逮捕後，西哈努克省長郭宗朗和警方於15日下午召開聯合記者會，現場擺出整桌拍攝道具，包括破損衣物、軍裝、假槍、理髮器、鬼娃面具，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具。

西哈努克省長郭宗朗更在記者會中出示搜查到的劇本，說明晚安小雞等人早在今年1月開始，就策劃要到柬埔寨拍攝假影片，若按照計劃，一行人還要從西港前往暹粒，繼續拍攝造假影片，「來到柬埔寨之前，他們已經寫好了劇本。」