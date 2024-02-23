快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

記者邱中岳／台北報導

2024年1月底，北市中正一分局忠孝西路派出所警員接獲報案，JKF女郎玲奈Lena與工作團隊在北車外直播時，遇到男子在一旁打手槍，警方到場時相關人表示對方已經離開，玲奈也不願意製作筆錄提告，但是最後被警方調閱監視器打臉「根本自導自演」，在23日將以誣告罪通知玲奈等3人到案。

警方調查，在2024年1月27日凌晨1時許接獲報案，知名JKF女郎玲奈Lena在北車站外直播，卻有1名男子在附近打手槍，玲奈等人發現後立刻通知警方到場，但是警方到場之後，玲奈Lena以及工作團隊人員表示，做出不雅動作的男子已離開現場，不願意製作筆錄提告，當時並沒有提出相關告訴。

▲JKF女郎玲奈Lena報警有人做不雅動作，監視器拍下警方到場前2人 （紅圈）站在一起。（圖／記者邱中岳翻攝）

因為玲奈等人打電話報警，但是警方調閱監視器，發現被指控涉嫌在旁邊做出不雅動作的男子，在報案前還跟玲奈一群人站在一起，最後發現根本就是自導自演的案件，將在23日以誣告罪嫌，通知玲奈3人前往北市中正一分局偵查隊說明。

通知的3人之中，包括玲奈以及另外1名一起入鏡的28歲張姓女子，還有1名當時在場報案的42歲的蕭姓男子，據悉，當時影片在網路上流出，玲奈在台北車站外空地直播，她將手機支架立於地上，自己則擺出誘人姿勢，但突然被問到好了沒，卻又意思同行友人「等一下」，並將手指向右側草叢。

▲JKF女郎玲奈Lena日前拍片自導自演不雅動作事件，北市警方將約談玲奈3人到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

後來同行的友人又表示：「他脫褲子，好像在打手槍！」玲奈Lena隨即起身急喊：「我覺得他好恐怖，我們去報警！」接下來的畫面是警方已抵達現場，而2名女子向警方說明過程，並帶著警員前往男子當時所站位置，但最後不願提告，直到警方調閱監視器才發現原來是自導自演的事件。