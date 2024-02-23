台中自目男欠錢嗆「來找我」害妹遭6煞擄走　警3hrs摩鐵成功救人

▲警方在歹徒車內起獲球棒、油漆罐。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區今（23）日凌晨12時許，發生3名男女被強拉上車，警方獲報後於3小時內，在一家汽車旅館救出3名被害人，並逮獲6名犯嫌。警方初步調查，遭擄的賴姓男子與陳姓主嫌疑有債務糾紛，雙方昨晚在通訊通話中吵架，賴男對陳男嗆說「出來講，來找我啊！」結果陳就帶著5名共犯前往賴男住處前，將賴等3人押走。警方偵訊後依妨害自由罪嫌將陳等6人移送法辦。

警方調查，今日凌晨12時許，陳姓主嫌（33歲）夥同5名共犯，分開3輛車在賴男（23歲）北屯區的住處外埋伏，待賴與胞妹及1名男姓友人走出家門時，上前將賴等3人強押上車，賴的親人親眼目睹嚇得趕緊報警。

警方獲報立即發布線上警力攔截圍捕，發現陳男等人擄人後3輛車開往不同方向逃逸，警方先追到1輛往大坑方向的車輛逮獲1人，又抓到另1輛往大雅方向的2名歹徒，並在車內起獲球棒、油漆罐。

警方再查出最後1輛車是開往台中市西屯區的汽車旅館，警方前往該汽車旅館查獲陳姓主嫌及2名共犯，並救出賴等3名被害人，幸賴3人均未受傷。

據了解，賴男疑與陳男有債務糾紛，昨晚雙方通訊時，賴對陳男嗆聲「出來講，不然過來找我啊！」，陳男便真的率眾前往埋伏賴男。警詢後依妨害自由罪嫌將陳6人移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，絕不容許民眾在街頭滋事，警方獲報必定嚴查速辦，決不寬貸。警方打擊犯罪絕不手軟，除有案必破外，對滋事者採取強力壓制，展現警方維護治安的決心，呼籲不法之徒千萬勿以身試法。