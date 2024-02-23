　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成人限定！唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑翻：無人可超越

網友在日本沖繩逛唐吉訶德時，竟發現一項奇葩商品。（翻攝DON DON DONKI官網）

▲網友在日本沖繩逛唐吉訶德時，竟發現一項奇葩商品。（翻攝DON DON DONKI官網）

圖文／鏡週刊

日本賣的東西真是應有盡有！繼去年轟動一時的「鐵皮香蕉鐵鎚」後，最近有網友在日本沖繩的唐吉訶德發現了一個奇怪的商品，只是把衛生紙捲成細長的條狀，竟然可以當商品販售，而且還限定成年人才能購買，讓不少網友驚呼「日本人真的很妙！史上最強小廢物」！

一名網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文分享一個奇葩商品，表示自己在日本沖繩逛唐吉訶德時居然看到一項奇葩商品，內容物是把衛生紙捲成細長的條狀，放在塑膠袋包裝起來販售。雖然只賣10日幣，但還規定18歲以上才能購買，作用似乎是用來控制打噴嚏的力道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友發現店內居然販售捲成細長形狀的衛生紙，用途似乎是用來控制打噴嚏的力道。（翻攝臉書社團「小廢物俱樂部」）

▲網友發現店內居然販售捲成細長形狀的衛生紙，用途似乎是用來控制打噴嚏的力道。（翻攝臉書社團「小廢物俱樂部」）

這個奇葩商品曝光後，讓不少網友噴飯，認為這種東西居然還可以當商品賣錢，疑惑「這不是自己捲一捲就好了？為啥會拿出來賣」、「這個真的廢到無人可以超越」「太好笑，發行這個商品的公司在想什麼」；還有人則不解為何有年齡限制，「我覺得最好笑的是，這個東西被標記18禁吧」；更有人肯定廢物程度，直呼「這個好適合耶誕節交換爛禮物，求代購」。

除此之外，也有網友想起這個商品也曾出現在知名動畫《我們這一家》中，劇中由於花爸打噴嚏的聲音總是過於響亮，某次甚至驚嚇到花媽，讓她手上的東西全部打翻。因此，花媽提出要求，希望花爸能夠練習小聲打噴嚏。當時花媽就曾實際將衛生紙捲成細長的樣子，教花爸怎麼用，因此當這個商品真的出現在賣場架上，不少影迷也笑稱「花媽副業是不是啦？」「笑死，真的想到花爸打噴嚏這集！花媽應該做太多拿出來賣吧」。

更多鏡週刊報導
網友票選「文組之光」　數個科系被點名百萬年薪非難事
IC設計大廠人夫處長車震女同事　當街擁吻畫面曝光網瘋傳
瞞著媽媽網路賣色！雙胞胎姊妹兩年海撈1.2億　連親戚也變客戶

ET快訊
快訊／無照男綠燈直行撞飛3姊弟　公路局回應了
晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」
警專正妹被強制驗尿！　5星飯店貼白粉照喊冤：是鹽巴
22歲女學生吃便當竟中風！　後半輩子得靠家人
3姊弟家境不好！PTT見「74歲男高速撞擊」怒：鞭刑
幫小姊妹集氣！　全校師生祈福卡貼滿牆：快回來
關韶文宣布離開台灣！　YouTube停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

國小3姊弟遭撞　他查「路口街景照」怒指2缺點：根本不讓行人走

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

國小3姊弟遭撞　他查「路口街景照」怒指2缺點：根本不讓行人走

傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

加薩未來6個月恐死8.5萬人　美英團隊估算以哈戰火3大情境

台積電熊本廠僅20個月建成　韓媒讚：史無前例的閃電速度

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

「特斯拉Cybertruck」新增3款包膜塗裝　最貴要20萬、僅限這一州

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

新北市第一家！台中最狂火鍋店永和店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

快看發票！對中「24、25、28、02、03」任1組號碼　玩樂園直接打5折

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

人行道騎車撞高中生！阿伯狂嗆聲「見警秒變臉」

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面