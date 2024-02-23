成人限定！唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑翻：無人可超越

▲網友在日本沖繩逛唐吉訶德時，竟發現一項奇葩商品。（翻攝DON DON DONKI官網）

圖文／鏡週刊

日本賣的東西真是應有盡有！繼去年轟動一時的「鐵皮香蕉鐵鎚」後，最近有網友在日本沖繩的唐吉訶德發現了一個奇怪的商品，只是把衛生紙捲成細長的條狀，竟然可以當商品販售，而且還限定成年人才能購買，讓不少網友驚呼「日本人真的很妙！史上最強小廢物」！

一名網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文分享一個奇葩商品，表示自己在日本沖繩逛唐吉訶德時居然看到一項奇葩商品，內容物是把衛生紙捲成細長的條狀，放在塑膠袋包裝起來販售。雖然只賣10日幣，但還規定18歲以上才能購買，作用似乎是用來控制打噴嚏的力道。

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▲網友發現店內居然販售捲成細長形狀的衛生紙，用途似乎是用來控制打噴嚏的力道。（翻攝臉書社團「小廢物俱樂部」）

這個奇葩商品曝光後，讓不少網友噴飯，認為這種東西居然還可以當商品賣錢，疑惑「這不是自己捲一捲就好了？為啥會拿出來賣」、「這個真的廢到無人可以超越」「太好笑，發行這個商品的公司在想什麼」；還有人則不解為何有年齡限制，「我覺得最好笑的是，這個東西被標記18禁吧」；更有人肯定廢物程度，直呼「這個好適合耶誕節交換爛禮物，求代購」。

除此之外，也有網友想起這個商品也曾出現在知名動畫《我們這一家》中，劇中由於花爸打噴嚏的聲音總是過於響亮，某次甚至驚嚇到花媽，讓她手上的東西全部打翻。因此，花媽提出要求，希望花爸能夠練習小聲打噴嚏。當時花媽就曾實際將衛生紙捲成細長的樣子，教花爸怎麼用，因此當這個商品真的出現在賣場架上，不少影迷也笑稱「花媽副業是不是啦？」「笑死，真的想到花爸打噴嚏這集！花媽應該做太多拿出來賣吧」。

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