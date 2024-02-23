晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

▲「晚安小雞」與同夥「阿鬧」被判2年有期徒刑。（圖／翻攝自Hun Many臉書）

圖文／CTWANT

網紅「晚安小雞」和同夥「阿鬧」因在柬埔寨自導自演假綁架，被判2年有期徒刑。《美麗島電子報》董事長吳子嘉建議家屬應該找竹聯幫協助，透過人脈的力量去溝通，如今更有知情人士驚爆「有貴人相助」。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》指出，晚安小雞和阿鬧被關2年，恐怕連命都丟了，接著提到竹聯幫精神領袖陳啟禮大哥，雖然已經過世，但幫派在柬埔寨仍有勢力，透過竹聯幫的力量去溝通，可能不用關2年，且關的過程中也可以保護「下肢」安全。

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沒想到臉書粉專「靠北直播主」昨（22日）公布一張截圖，寫下：「檯面下力量已在運作，終究能否救出我們台灣之尺呢⋯晚安小雞、阿鬧」，對話中知情人士表示「小雞有貴人幫助了」，引來其他社員關心：「太好啦」、「怎麼說」、「真的嗎？」對方則透露「有人認識西港那邊的官長」。

▲知情人士驚爆「晚安小雞有貴人幫助」。（圖／翻攝自靠北直播主臉書）

不過，柬埔寨前任萬年總理洪森（Hun Sen）、準副總理洪馬尼（Hun Many）及西港省省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）等政黨大咖，均表態絕不輕饒。要關好關滿2年，因此是否能靠關係減刑或沒事，還有待證實。

此外，陸委會昨天舉行例行記者會，被問到晚安小雞服刑完是否被遣返中國？陸委會副主委兼發言人詹志宏透露，違法欺騙的行為不管發生在哪裡，都是世人所不容許，這是大家應該都接受的共識，目前主管機關正在和當地政府進行交涉，靜待結果再做後續處理。

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