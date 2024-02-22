台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

▲台灣世界展望會今年成立60周年，由董事長丁廣欽(左二)及會長李紹齡(右二)攜手外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅(左一)、台灣公益團體自律聯盟祕書長沈怡如(右一)共同進行啟動儀式揭開序幕。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣世界展望會自1964年成立至今，服務屆滿60年，今(2/22)舉辦記者會為60週年相關系列活動揭開序幕，並首度發表SROI社會影響力調查報告，展現展望會「兒童資助計畫」在台灣的影響力效益。結果顯示該計畫每透過方案服務投入一塊錢，能為孩子及其家庭創造13.4塊的社會影響力效益；現場更首播展望會終身志工張艾嘉攜手多位自立青年拍攝的60週年展望紀錄影片，回顧台灣世界展望會的一路行履，更由自立青年的分享凸顯善循環的實踐，一同展望更好的世界。

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▲展望會會長李紹齡宣布60週年系列活動，冀民眾能透過實體的活動更完整認識展望會，讓公益的影響力不斷延伸。

此外，為了讓更多人完整認識展望會並表達對大家的感謝，3/29至4/1將於華山1914文化創意園區規劃限時四天的「展望．更好的世界」足跡展，更將在4/24於臺大醫院國際會議中心舉行影響力國際論壇，期待透過展覽、論壇等多元的活動與民眾分享公益行路、感謝每一位資助過展望會的朋友，並充分交流，與大家一起展望更美好的未來。

投入一塊錢 創造了13.4倍的公益喜樂

超過七成受助者期許用更多愛回饋他人 彰顯台灣世界展望會實踐「以生命影響生命」的價值

台灣世界展望會自成立以來於兒童資助計畫不斷付出努力，2023年與資誠永續發展服務公司合作，針對26,950名展望會長期關懷的國內兒少及14,932名家長⁄主要照顧者，進行國內兒童資助計畫的社會投資報酬率（Social Return on Investment）評估，將服務帶來的正面影響量化，計算出扶助金等經濟支持以外的服務，實際對弱勢兒少及其家庭帶來的「價值」。

展望會透過「家庭關顧」、「教育支持暨全人發展」、「安全保護」、「健康促進」四大面向規劃七大多元服務方案，從多元發展學習、課後輔導及照顧、青少年生涯探索與發展、青少年自立預備與職涯培力，到營養補充、送餐服務、家庭教育、兒少保護教育……等，在直接提供經濟支持的扶助金之外，給予更多服務與社工關懷，幫助兒少與家庭在各方面提升。

依評估報告顯示，國內兒童資助計畫每透過服務方案投入一塊錢，能為孩子及其家庭創造13.4倍的社會影響力效益，而這些非經濟支持性的社工專業服務，約能帶給每一戶家庭與兒童超過5萬元的影響價值感受！更重要的是，研究指出展望會帶來的正向影響中，價值最高的影響力為「增進回饋互助的心」，約有七成家庭和八成的資助童在展望會的幫助下萌生感恩互助的想法，並期待未來也能透過一己之力幫助他人，由此埋下善的種子，展開善循環。

▲自立青年們分享他們人生的心境轉折，及展望會如何改變他們的生命，將身上埋下的善循環下去、以生命影響生命，與SROI成果相互呼應。

本次SROI評估報告的成果讓展望會國內事工團隊感到相當振奮，除讓展望會能更加掌握服務方案效益、有助於重新檢視方案設計外，這些無名英雄的愛心及付出更實踐了展望會「以生命影響生命」的目標，因為對孩子帶來了正向的影響，使他們擁有了眼睛看不見、只有用心才感受得到的同理及信任，進而期許自己也能幫助他人、善待世界，成就了善的循環，這些都能夠在未來繼續發揮社會影響力的蝴蝶效應。

台灣世界展望會董事長丁廣欽指出：「台灣世界展望會的發展歷程可說是見證台灣的發展足跡，而近年更致力投入轉型，讓大家具體了解各項工作的影響力，希望不負公眾所託，感謝所有曾經和展望會並肩同行的夥伴，我們將透過60週年一系列的活動，包括特展、論壇還有特別出版的專刊，讓我們再次回味每一個小行動累積改變的力量，接著，也請大家邀請更多人，和展望會一起用生命影響生命，展望更好的世界。」

▲台灣世界展望會培力錦屏國小泰雅兒童合唱團，提升孩子自我文化的認同、建立孩子的自信心及勇氣等正面價值，讓每一個兒少獲得豐盛的生命。

台灣世界展望會會長李紹齡進一步分享，一直以來，展望會在責信與自律方面都有高規格的自我要求，今年更加入台灣公益團體自律聯盟，希望藉此與更多NGO團體進行交流，致力於產官學界、跨專業領域、跨社福單位間的「互助合作」，並肩負大組織的責任成為經驗分享者，與夥伴共同發揮一加一大於二的效益，使資源不重複浪費、資源極大化，促成社會共好。

60週年特邀金馬影后張艾嘉攜手自立青年拍攝公益影片

足跡展以60件紀念物件來訴說服務故事 多元創新展覽歡迎參觀

台灣世界展望會60週年特別找來知名實境節目《我們回家吧》導演徐嘉凱執導展望紀錄影片，並邀請陪伴展望會走過一甲子歲月的終身志工張艾嘉作為引言人，與受展望會幫助的自立青年們進行深度對談，分享他們人生的心境轉折及展望會如何改變他們的生命，搭配各種事功影像傳遞展望會60年來的脈絡，以動人且充滿希望的故事為60週年系列活動正式拉開序幕，期待將這股影響力傳遞給台灣的年輕世代，讓更多的善循環一同創造更美好的未來。(影片連結：https://reurl.cc/67kAlM )

▲台灣世界展望會首度發表SROI社會影響力調查報告，其兒童資助計畫透過方案服務投入一塊錢，能為孩子及其家庭創造13.4倍的社會影響力效益。

除此之外，展望會也找來華人創意教父包益民從藝術視角以數字60設計週年Logo並賦予更多意涵，同時共同規劃「展望．更好的世界」足跡展。60週年Logo的三個圓圈分別象徵「感激」、「信念」以及「互相扶持的願望」，圓圈彼此緊密聯結象徵一致的信念，期待未來能攜手創造強而有力的正向能量；展覽則延伸相同概念，透過實體物件讓民眾能更了解展望會在台60年的完整足跡與國內外的事工服務故事，亦安排資助人及自立青年實際到現場分享心路歷程，更有展望會優秀的台灣兒童合唱團（Taiwan Children's Choir，簡稱TCC）表演為展覽增添生命力；現場更特設VR體驗區，使民眾能深入其境理解那些艱困的居住環境。

台灣世界展望會60週年「展望．更好的世界」足跡展」將於3/29至4/1於華山1914文化創意園區開展，民眾能透過實體的展覽更完整認識展望會，讓公益的影響力不斷延伸。

從伸手、推手、到攜手

貫穿60年的公益與善意 激起正面不斷電的善循環

台灣世界展望會會長李紹齡表示，60年前台灣是世界展望會受助國，台灣自1964年成立後開始帶著海外的愛心捐助深入偏鄉投入弱勢困境，1985年國內資助起飛，至今每8.2名生活在貧窮線下的孩子就有1名是台灣世界展望會照顧，40年來已陪伴逾15萬名兒童；1992年起，台灣世界展望會正式從受助國轉為資助國，成為世界的救援夥伴，協助其他更艱難、資源更不容易到達的地區，從發展一步步走向自立，讓脆弱的生命從被幫助的角色蛻變成幫助人的一道光；60年後，台灣人持續與展望會站在一起，播下善的種子，期待透過這些耕耘持續發揮正向影響，創造出無限的可能。

▲展望會董事長丁廣欽感謝所有曾經和展望會並肩同行的夥伴，邀請更民眾和展望會一起用生命影響生命，展望更好的世界。

會長李紹齡更說：「疫情三年讓全世界變動的速度太快，也讓我們體會到世界上唯一不變的事情就是不斷改變。未來展望會將以擁抱改變、快速行動，來回應快速變遷的時代，積極投入數位轉型、精進工作品質與效率、透過合作擴大影響力；展望會會維持不變的初衷與承諾，持續將服務做在最脆弱的地區、及最有需要的孩子身上，期待能夠藉此使善不斷循環。」

台灣世界展望會60年來受過諸多資助人及企業的幫助，一甲子走來感謝社會大眾的愛心，60週年活動亦感謝協力夥伴響應，包括Hi-Q中華海洋生技股份有限公司、中華電信、中華電信基金會、禾伸堂社會福利慈善基金會、老爺酒店集團、阿特拉斯科普柯Atlas Copco、宏恩集團、南山中學、信吉媒體科技股份有限公司、台北美福大飯店、富邦文教基金會、感恩聖仁基金會、鼎鼎聯合行銷股份有限公司、大成文教基金會等，邀請全台民眾與企業共同加入，一起展望更好的世界。