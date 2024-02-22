客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」　網愣：星期天也看到

▲女客人下跪。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「客人一拿到錢，轉頭到裕民路坐計程車離開！」今（22）日有網友發文表示，他在學府市場撞見買賣糾紛，當時有個女客人稱老闆收了500元沒找錢，於是下跪喊救命，最後老闆受不了，便選擇給客人400元。而文章和照片曝光後，也引發網友討論。

有網友在臉書社團「我是土城人」發文，提到他在學府市場看到的買賣糾紛。當時有個女客人拿100元向老闆購買東西，但半小時後，她又返回該攤販，跟老闆說「剛剛拿500元沒找錢」；眼見老闆不願理會，她便跪下來大喊「救命」。

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當下客人除了下跪，也作勢要打電話報警，後來雙方僵持了將近1小時，「老闆受不了，給客人400元」，而客人拿到錢後，便轉頭到裕民路坐計程車離開。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為了400塊下跪，她是不是臨演」、「要裝監視器自保或密錄器」、「400元坐計程車到家剛好花光」。其中還有網友透露，「我星期天在中和廟口市場也看到一樣的事」。

也有網友提醒，「現在收錢都要注意，之前我碰到一個客人拿500元硬說他拿1000元給我，結果我的抽屜裏面都沒有1000元，讓他沒辦法騙了」。不過，由於詳細情況只有當事人才知道，因此也有網友則不站邊，直言「到底拿100元還是500元，可能只有老闆跟客戶最清楚」。

▲廣福派出所回應。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人）

新北市政府警察局土城分局廣福派出所也透過臉書「廣福所」回應，「本所目前尚未接獲任何報案，如需警員協助請至本所報案或諮詢，感謝您對土城治安的關心」。