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虎媽教養文每隔幾年就會有！醫師嘆「上國中淪回憶」　2原因曝

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲有補習班老師分享國小兄妹的每周行程，引起大批討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

美語補習班近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，凌晨5時50分起床，接著就是一連串學習、練琴，甚至吃飯、寫作業都在車上。醫師王介立表示，這種「虎媽教養文」每個幾年就會看到，而這類貼文最大的共通點就是，小孩的年齡不會超過國中。

王介立醫師在臉書發文，像這類型的「虎媽文」幾乎每隔幾年就會看到，從不間斷，而最大的共通點就是，小孩的年齡幾乎都不會超過國中，若當事孩子已經是國中以上，那麼幾乎都是回憶文，「簡單地說，就是『過早炫耀』，以及『倖存偏差』」。

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王介立醫師表示，國小可以靠填鴨式教育考高分，不代表國中就可以，更別說是高中，隨著知識的難度變高，死記硬背的難度只會越來越難，「必須學會思考共通原理來提高記憶效率」，這件事如果不能自學成功，就必須要有好老師的引導。

王介立醫師透露，當年參加大學聯考，「雖然也是死記國立編譯館的課本，但活用思考與死記實際上是相輔相成的」，考試分數很高的同學，基本上活用思考的能力一定都很強，「死記只是基本功而已」。

至於倖存偏差就不用多說了，王介立醫師表示，大多數虎媽對於小孩的掌控只能持續到青春期，之後不是不能掌控，而是再怎麼掌控，也逼不出自己想要的理想成績表現，「在這裡就不客氣地問一句了，你（妳）自己以前都考不到的好成績，憑什麼小孩就一定要考到？」

貼文曝光，網友們紛紛表示，「醫生真的對此題很有所感啊」、「讀書要天份欸，我同學上課都在睡覺但是微積分考全班最高。老師都不敢打擾他上課睡覺」、「我還是喜歡孩子吃好睡好、每天放風運動，晚餐後散步聊天，那是她美好的童年生活」、「我覺得課業90分就夠，不需要為了100分多花幾倍的時間，人生有更多美好的事情」。

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