蝦味先香辣口味檢出致癌物蘇丹紅　台南回收下架逾1.6萬包

▲高雄市衛生局通報含蘇丹紅色素3號之辣椒粉製成之蝦味先，台南市衛生局會同消費者保護官，21日查察台南市通路下架回收情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

老牌零食「蝦味先香辣口味」被驗出含有致癌物蘇丹紅色素3號之辣椒粉，台南市衛生局昨（21日）會同消保官稽查台南市各通路下架回收情況，將陸續回收及下架逾1萬6千包。

高雄市衛生局通報含蘇丹紅色素3號之辣椒粉製成之蝦味先，流入台南市2處銷售業者據點，台南市衛生局會同消費者保護官，21日查察台南市通路下架回收情形。1處為食品物流商進貨1萬3920包該批產品，於物流倉儲下架1673包，其餘1萬2247包已於2月20日事先通知下游超商展開回收作業。1處食品批發商已自主下架2789包(不分批次)。另至4處家樂福、統一超商、俗俗的賣及823生鮮超市販售據點清點，並已下架案內產品128包(不分批次)，共計回收及下架1萬6837包。

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衛生局表示，本次被驗出含有蘇丹紅色素3號的「蝦味先香辣口味」(規格：60/80/115/300克，有效期限：2024.9.8至2024.10.2)產品，倘若已購買請勿食用該批次產品，並可持發票及產品向原購買商提出退換貨。

台南市衛生局將持續追蹤產品回收情形，提醒業者蘇丹紅色素3號非我國准用之添加物，不得使用於食品中，且經環境部公告為毒性化學物質，具有潛在致癌性，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，若有任何食安問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物免費服務專線0800-285-000。