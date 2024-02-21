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金融時報：中國祭招待旅遊、短影音　拉攏台灣年輕人

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲ 外媒披露中國拉攏台灣年輕人的方式。（圖／路透）

文／中央社

「金融時報」報導，中國共產黨中央委員會統一戰線工作部為了拉攏台灣年輕人，招待他們旅遊並利用短影音對兩岸關係產生正面影響，目的在擴展影響力並讓台灣政府邊緣化。

上個月，在台灣選出賴清德政府的數天後，陳提姆（Tim Chen，音譯）等台灣學生到中國寒冷的東北地區旅行，費用由北京當局支付。

這是陳姓學生第一次賞雪，他還造訪了當地博物館與工廠，並在中國結交新朋友。他說，「我很喜歡這趟旅程。之後我會想在那讀書或工作。」

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這正是招待他的中共中央統一戰線工作部所期望的結果。中共中央統戰部籌辦這類旅行，試圖在台灣年輕人中培養中國人的愛國心並促進統一。

在賴清德為台灣民主進步黨贏得史無前例的第3個任期後，中共中央統戰部直接針對台灣與台灣民眾的活動正在加速展開。

中國國家主席習近平已強化中共中央統戰部的角色，中共過去幾年擴大統戰行動，將目標鎖定台灣社會的草根階層，與村、里長、分裂出去的小黨、寺廟社會甚至是黑幫建立關係。

賴清德勝選後，中國國務院台灣事務辦公室矢言「堅決反對台獨分裂行徑」，並說中國將與台灣「有關政黨、團體與各界人士一道」，促進交流合作。

台灣政府官員與許多專家警告，中共試圖藉由拉攏台灣社會其他部分，將台灣的政府邊緣化。

台灣產經建研社主任李國正說，「有些人可能會覺得，中國因為表達準備對話的意願、展現出善意，因此值得讚揚。」

李國正在北京大學攻讀博士學位，研究中國年輕人與台灣青年的交流。他說，「正常的對話是雙向的，但統戰部尋求灌輸思想。這樣的交流是一條單行道。」

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 賴蕭配當選，但民進黨未能取得立法院多數席位 。（圖／記者李毓康攝）

金融時報指出，台灣的政治認同似乎無可阻擋地遠離中國，這表明統戰部的努力迄今大致上是失敗的。儘管如此，由於大部分台灣民眾已經厭倦執政8年的民進黨，且賴清德將領導少數政府，台北官員擔憂中國的統戰工作已逐漸發揮成效。

一名國家安全官員說，「他們從內部分裂台灣的企圖不容忽視。」

去年12月，在台灣大選登場前，有18名里長接受中共當局邀請，以優惠價格赴中國旅遊，台灣檢方稱他們違反選舉法與反滲透法。

中國一年一度全國人民代表大會將於下個月登場。兩週前，統戰部官員在北京與台灣學生和商界人士見面，他們討論了如何「運用新媒體對兩岸關係產生正面影響」，而台灣官員認為這是透過短影音應用程式抖音影響台灣年輕人的說法。

對台灣的政府而言，對抗中共的魅力攻勢是很困難的。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間幾乎完全停擺後，政府原定3月重新開放台灣團客赴中國旅遊，但自從北京沒有回應恢復中國籍團客來台旅遊的呼聲，且片面宣布改變M503等航路運行方式後，台北當局政策急轉彎，命令交通部觀光署停止旅行業組團赴中國旅遊。

陳姓學生批評這個舉動，他說，「台灣似乎愈來愈封閉。」但對民進黨支持者而言，這類想法證明了北京統戰策略的效果。

李國正說，「他們說服了跟他們進行對話的人，讓他們相信中國的行為是合理的，民進黨在回應時應該展現顯著的克制。這在台灣社會內部形成一股力量，已對賴清德政府產生一定的約束作用。」（譯者：張曉雯／核稿：陳昱婷）

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