南韓不只醫師罷工　大學醫科8700人申請休學！3校學生拒絕上課

▲南韓醫界早在2020年9月文在寅政府時期就曾發起罷工等行動，抗議政府擴編醫科生招收名額的計畫。（圖／達志影像）

文／中央社

韓國政府規劃增加醫學院招生名額引發醫界反彈，除了實習住院醫師大舉請辭、罷工，至少超過8000名醫大生提出休學申請，參與這次抗議行動。

韓國教育部表示，截至20日下午6時，全國27所醫學院兩天內累計收到8753件休學申請，在全國約2萬名在學醫大生中占43.8%。除去19日提出後撤回，20日重新提交休學申請的學生，推算仍有8000人以上。

教育部說明，19日提出的休學申請中，已有30人獲得許可，都是依相關規定以服兵役、留級、健康狀態等因素申請；對於其他純粹為抗議而提出的休學申請，教育部原則上不會將此視為正當休學理由。

▲南韓「五大醫院」住院醫師集體請辭、罷工，將近半數手術被迫取消或延期。（圖／CFP）

教育部與各校醫學院已組成應對小組，部分學校也為此推遲相關學務日程，先努力說服學生及學生家長撤回申請。但除提出休學外，19日也已有3所學校通報出現醫學生拒絕上課的狀況。

全國醫學生代表發表聯合聲明表示，這次休學抗議行動是為保護可能因草草取得執照的醫師受害的未來世代，以及因醫學院增額招生而無法獲得充分教育培訓的後輩，並指控政府措施不民主且高壓，令人聯想到軍事獨裁政權。

大韓醫師協會非常對策委員會今天也發布新聲明，指出政府將住院醫師請辭定性為集體行動，以及懲處這些醫師、下達復工令等措施，都是打壓住院醫師基本人權的非理性做法，批評政府濫用法規。「雖然國民的生命權很重要，但醫師的職業選擇自由也是國民的基本人權，應受到尊重」。