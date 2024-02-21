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大陸 大陸焦點 特派現場

一日拋售「百億股票」！陸量化巨頭觸怒官方　道歉：看好中國股市

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸A股今年來起起落落。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

中國主要量化基金之一的「寧波靈均」近日拋售中國股票，19日賣出上海及深圳股市合計25.67億元（約新台幣112億元）股票，被懲處限制交易後公司表示深刻反省並致歉，稱長期看好並堅持做多中國股市。

中國經濟復甦乏力，股市低迷一度大跌，官方積極救市提振信心，對影響正常交易秩序投資機構開鍘。

陸媒澎湃新聞今天報導，上海證券交易所和深圳證券交易所20日發布公告指寧波靈均投資管理合夥企業19日賣出深市股票13.72億元和滬市股票11.95億元，合計賣出25.67億元，影響了正常交易秩序，構成異常交易行為。

另據北京日報報導，上交所在交易監控中發現，當天9時30分至9時31分，寧波靈均管理的多個產品大量賣出股票合計11.95億元，造成上證指數短時間快速下挫。

滬深兩市交易所表示，從20到22日限制寧波靈均買賣兩市所有股票，並公開譴責。

對於滬深兩市採取限制交易措施，靈均投資今天在官方公眾號發布公告稱公司堅決服從，並說進行了深刻反省和檢討，對造成的負面影響表達誠懇致歉，並強調公司「長期看好並堅持做多中國股市」，持股始終接近滿位狀態。

靈均投資還表示，將深刻吸取教訓，嚴格把控交易進度、交易約束、控制交易節奏，確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易，切實維護正常市場交易秩序，全力保障投資者合法權益。

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關鍵字：

寧波靈均中國股市量化基金限制交易賣出股票

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