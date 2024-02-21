　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周吃3次火鍋猛喝湯！他腰痛、血尿才知雙側腎臟結石　醫曝2大問題

麻辣火鍋,鴛鴦鍋,火鍋料（圖／記者林世文攝）

▲吃火鍋大量喝湯，恐怕因為2大原因增加體內結石成分，示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

一名49歲男性，因為右側腰部痠痛、血尿而趕緊就醫，檢驗發現有尿酸結晶體，超音波顯示在右側輸尿管末段有一顆0.8公分結石，合併腎積水，雙側腎臟都有結石。醫師問診發現患者平常喜歡吃火鍋，進入冬季後更是一周吃到2～3次，且本身就已經有腎結石病史，醫師示警，吃火鍋大量喝湯，恐怕因為2大原因增加體內結石成分，讓結石上身的風險大增。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，輸尿管是個細小的通道，連接腎臟與膀胱，當腎臟結石落入輸尿管，有時會卡在輸尿管中，引起阻塞而導致血尿、腰痛、腎絞痛、頻尿、急尿等症狀，一旦阻塞超過2星期可能會對腎臟造成傷害，因此儘早解除阻塞就十分重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

冬天天氣冷，火鍋成為熱門的餐點選擇，不過周固提醒，火鍋中熬煮的蔬菜、葉菜類會溶解草酸到湯中，增加湯中草酸濃度；火鍋湯中的肉、大骨湯、海鮮等會增加湯中普林的濃度，因此大量、頻繁飲用火鍋的湯，無疑是增加體內結石的成分，因而增加結石的可能，所以建議食用火鍋時，多吃料，少喝湯。

▲▼書田診所泌尿科主任周固。（圖／書田診所提供）

▲書田診所泌尿科主任周固。（圖／書田診所提供）

周固指出，結石依成分可分為鈣化與非鈣化2類，其中鈣化類以草酸鈣結石最多，約佔80％；非鈣化類有尿酸結石約佔15％，其他成分還有半胱胺酸Cysteine結石或是感染性結石。一般可透過尿液分析檢查、X光、超音波、靜脈腎盂攝影檢查、輸尿管鏡檢查等，來診斷是否有結石及結石位置。

至於治療，周固說明，可使用藥物、多喝水，幫助結石排出；部分種類的結石可採體外震波碎石術擊碎後排出。當結石已成阻塞或嚴重疼痛時，可使用輸尿管內視鏡將結石擊碎或取出，並留置輸尿管導管維持輸尿管暢通，讓碎石排出。倘發現有腎結石，可評估使用軟式輸尿管鏡一併清除。

多喝水是所有結石最有效的預防方式，周固提醒，平時可留意尿液的量及顏色。顏色變深就應補充水分，顏色正常(淡黃色)則表示水分足夠。有痛風病史者，注意避免高普林的食物，例如紅肉、海鮮、豆類等，並應定期追蹤控制尿酸。一旦發現結石，應儘早治療，以免結石越長越多，發生阻塞，影響腎功能，並造成治療上的複雜性。

ET快訊
賈玲狂瘦50公斤「日常菜單公開」！
元宵節三大禁忌一次看！
百萬YouTube頻道配音員結婚了！　藏臉10年
快訊／大樂透2連槓！11幸運兒「單獨抱走百萬」
深坑大火惡臭籠罩雙北　負責人親友嗆：不要吸嘛！
快訊／司馬庫斯賞櫻「突上吐下瀉」　11人緊急送醫
老爸睡了兒子女友！當街抓姦「陸一家4口動手暴打」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周吃3次火鍋猛喝湯！他腰痛、血尿才知雙側腎臟結石　醫曝2大問題

深坑衛生所隨到隨看！已4人因火警惡臭就診　專家籲當心遲發性症狀

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

周吃3次火鍋猛喝湯！他腰痛、血尿才知雙側腎臟結石　醫曝2大問題

深坑衛生所隨到隨看！已4人因火警惡臭就診　專家籲當心遲發性症狀

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

傳賴清德選用座車曝光　國安局：完成相關程序後再行公布

《夜鶯傳說》上市慘收46%負評　捏臉系統、戰鬥體驗極差成砲轟主因

賈玲狂瘦50公斤「日常菜單公開」！　拍完電影仍維持：什麼都好吃

周吃3次火鍋猛喝湯！他腰痛、血尿才知雙側腎臟結石　醫曝2大問題

清境農場奔羊節沒空來不要緊　連2天綿羊大軍熱身活動讓遊客驚喜

三高男裝心臟支架20年　心肌梗塞復發夜奔急診緊急再放支架救命

Suzuki「5門Jimny越野車」台灣實車照曝光！貿易商開價138萬

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

快訊／大樂透2連槓！11幸運兒「單獨抱走百萬」　春節紅包剩21組

洋蔥頻道「紅傑」配音員結婚了！　藏臉10年本尊公開：太帥吧

朋友為惡整秀「可怕表情」　女被嚇男全程魔性大笑XD

生活熱門新聞

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

國小兄妹文挨轟！學霸妹妹「1舉動」網喊不對勁

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

滑手機意外發現「男友副業」錯愕！網卻支持男友

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

4生肖要發了！　財運如天降大雨

快訊／緊鄰火場聞到異味！東南科大宣布：教職員上午11點提前下班

快訊／花蓮47年老校熄燈　大漢技術學院8月停招停辦

金字塔階級最愛！兄妹日睡6.5小時「驚人補習費曝光」　

更多熱門

相關新聞

他出遊塞車憋尿！高燒近40度急就醫竟敗血性休克

他出遊塞車憋尿！高燒近40度急就醫竟敗血性休克

一名80多歲男性，連續假期和家人前往東部旅遊，因為怕找不到廁所不敢喝水，加上沿途塞車、憋尿太久，到急診就醫時高燒近40度，竟然是嚴重泌尿道感染且已經敗血性休克，緊急轉入加護病房救治，經過將近1個月的治療之後，才恢復健康返家休養。

獨／男入串珠「小鳥痛」撐7天　醫：真的GG了

獨／男入串珠「小鳥痛」撐7天　醫：真的GG了

男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

同班3同學「睪丸扭轉」連環爆！1人蛋蛋沒了

同班3同學「睪丸扭轉」連環爆！1人蛋蛋沒了

汪頻尿又血尿　膀胱塞3百顆結石

汪頻尿又血尿　膀胱塞3百顆結石

關鍵字：

書田診所結石泌尿科

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

慈妹爆熱戀了！

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面