周吃3次火鍋猛喝湯！他腰痛、血尿才知雙側腎臟結石　醫曝2大問題

▲吃火鍋大量喝湯，恐怕因為2大原因增加體內結石成分，示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

一名49歲男性，因為右側腰部痠痛、血尿而趕緊就醫，檢驗發現有尿酸結晶體，超音波顯示在右側輸尿管末段有一顆0.8公分結石，合併腎積水，雙側腎臟都有結石。醫師問診發現患者平常喜歡吃火鍋，進入冬季後更是一周吃到2～3次，且本身就已經有腎結石病史，醫師示警，吃火鍋大量喝湯，恐怕因為2大原因增加體內結石成分，讓結石上身的風險大增。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，輸尿管是個細小的通道，連接腎臟與膀胱，當腎臟結石落入輸尿管，有時會卡在輸尿管中，引起阻塞而導致血尿、腰痛、腎絞痛、頻尿、急尿等症狀，一旦阻塞超過2星期可能會對腎臟造成傷害，因此儘早解除阻塞就十分重要。

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冬天天氣冷，火鍋成為熱門的餐點選擇，不過周固提醒，火鍋中熬煮的蔬菜、葉菜類會溶解草酸到湯中，增加湯中草酸濃度；火鍋湯中的肉、大骨湯、海鮮等會增加湯中普林的濃度，因此大量、頻繁飲用火鍋的湯，無疑是增加體內結石的成分，因而增加結石的可能，所以建議食用火鍋時，多吃料，少喝湯。

▲書田診所泌尿科主任周固。（圖／書田診所提供）

周固指出，結石依成分可分為鈣化與非鈣化2類，其中鈣化類以草酸鈣結石最多，約佔80％；非鈣化類有尿酸結石約佔15％，其他成分還有半胱胺酸Cysteine結石或是感染性結石。一般可透過尿液分析檢查、X光、超音波、靜脈腎盂攝影檢查、輸尿管鏡檢查等，來診斷是否有結石及結石位置。

至於治療，周固說明，可使用藥物、多喝水，幫助結石排出；部分種類的結石可採體外震波碎石術擊碎後排出。當結石已成阻塞或嚴重疼痛時，可使用輸尿管內視鏡將結石擊碎或取出，並留置輸尿管導管維持輸尿管暢通，讓碎石排出。倘發現有腎結石，可評估使用軟式輸尿管鏡一併清除。

多喝水是所有結石最有效的預防方式，周固提醒，平時可留意尿液的量及顏色。顏色變深就應補充水分，顏色正常(淡黃色)則表示水分足夠。有痛風病史者，注意避免高普林的食物，例如紅肉、海鮮、豆類等，並應定期追蹤控制尿酸。一旦發現結石，應儘早治療，以免結石越長越多，發生阻塞，影響腎功能，並造成治療上的複雜性。