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痛到睡不好！男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

▲▼卡車,物流。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓男子擔任物流人員，工作需經常搬重物，導致肩膀反覆疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名35歲李姓男物流業人員，工作常需搬運重物，長年下來造成肩膀反覆疼痛，近日肩痛加劇，痛到無法好好睡覺，甚至連手都舉不起來，就醫發現是急性鈣化肌腱炎，右肩肌腱長出結石。經治療後，抽吸出滿滿一針筒的鈣化物，患者的肩痛即緩解，手部也恢復活動能力。

收治病例的高雄中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如表示，造成鈣化性肌腱炎的原因還沒有確切定論，目前推測部分患者是肌腱損傷後，因修復機制傳遞錯誤訊息，讓身體以為是骨頭損傷，造成鈣質沉積物卡在肌腱上，導致肌腱發炎、劇痛。

▲中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如指，造成鈣化性肌腱炎的原因推測是肌腱損傷後，因修復機制傳遞錯誤訊息，造成鈣質沉積物卡在肌腱上，導致肌腱發炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如指出，造成鈣化性肌腱炎的原因推測是肌腱損傷後，因修復機制傳遞錯誤訊息，造成鈣質沉積物卡在肌腱上導致發炎。（圖／記者許宥孺翻攝）。（圖／記者許宥孺翻攝）

林純如醫師指出，李先生右肩反覆疼痛近1年，最近痛到肩膀無法動彈，晚上甚至痛到無法入眠，到家附近診所就醫，診所醫師懷疑他肌腱斷裂，轉至中正脊椎骨科。經過X光理學檢查及超音波檢查，發現李先生的肌腱並未斷裂，而是急性鈣化肌腱炎引起的假性肩膀麻痺無力症候群，右肩膀長出一個長約1.45公分的鈣化點，也就是俗稱的「結石」。

▲經X光檢查，患者肩膀有一鈣化點(左圖)，經超音波導引注射抽吸治療後，鈣化點(右圖)明顯消失。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李先生經X光檢查，肩膀有一鈣化點(左圖)，經治療後，鈣化點(右圖)明顯消失。（圖／記者許宥孺翻攝）

林純如表示，李先生因手部痛到不能舉起，與神經受損、中風癱瘓及肌腱斷裂有很類似的臨床表現，診所醫師才會以為是肌腱斷裂。

林純如說，肩膀鈣化肌腱炎很像肩膀肌腱長「結石」，傳統治療方法有電療、超音波，震波、中醫針灸、推拿等，不過最有效的是透過超音波導引，將滿滿粉狀的鈣化沉積物洗到針筒內，疼痛症狀即可獲得緩解。若鈣化點越大，病程就越久，療程也會較多次，若及早發現，症狀也會及早改善。

▲超音波導引注射治療，抽吸出滿滿一針筒的鈣化物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超音波導引注射治療，抽吸出滿滿一針筒的鈣化物。（圖／記者許宥孺翻攝）

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