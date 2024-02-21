「波霸杯」大亨暈船嫩模！砸1.1億送豪宅名車被分手　法院開庭了

▲波霸奶茶杯大王施宗明（右圖）指控嫩模C女（左圖）詐騙，已在美國及台灣提告。（右圖翻攝Karat by Lollicup YouTube，左圖翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

本刊19日踢爆百億身價的波霸奶茶杯大亨施宗明爆桃花劫，54歲的施宗明與28歲嫩模Sharon認識後，給Sharon1.1億元，男方主張是要用以買豪宅、保時捷休旅車及愛馬仕包等供2人結婚用，但雙方連結3次後女方疏遠，施男提告要求對方還1.1億元，女方否認交往，強調這是男方追求她時無條件贈與，不必歸還，台北地院今（21日）開庭審理，雙方均委請律師出庭，下次訂於4月3日開庭，屆時男女雙方有可能在法庭上相會。

今天開庭時，女方律師表示，1.1億餘元是男方送的，另有30萬美元（約新台幣944萬元）是借貸，因男方在飛機上無法下單，由女方幫男方買股票代墊30萬美元後男方還的錢，有LINE及微信與Message可證明，法官當庭問女方律師，女方有這麼多錢可以借男方？女方律師隨即表示，30萬美元是之前男方贈與女方後，女方再用來代墊男方股款，男方律師反駁，買股一定是用自己的帳戶扣款，男方在飛機上可以上網看盤，也能親自己單，女方的說法不合理。

女方律師提到，男方在通訊軟體上有提到「我再還妳」，可證明30萬美元是代墊還款，男方律師強調，男方是用語音輸入，並不是還款的意思，由於雙方對於LINE及微信與Message有不同看法，法官要求女方下次開庭帶著手機到場說明，女方律師認為，應由男方舉證，男方律師指出，因為男方換新手機，很多資料不見了，有必要時，男方也會親自出庭。

施男去年7月請來Sharon代言後對她展開追求，施男主張，雙方多次一起出國也有親密連結，施男認為，他在與女方交往3個多月給了對方1.1億餘元現金及禮物，但女方後來卻以生理期等因素不與他連結，拿了錢也沒買房子，已是詐騙，因此在台美2國控告女方詐欺，並求償1.1億餘元，女方否認與施男交往，指是男方追求不成惡意提告。刑事部分，由台北地檢署署將女方列被告偵辦中並凍結女方帳戶扣得5,000餘萬元，民事部分，由台北地院審理中，今雙方律師出庭。

對嫩模Sharon提告詐欺等罪的施宗明，是樂立杯（Lollicup）及Karat的創辦人兼執行長，20多年前還僅是美國洛杉磯飲料店的員工，負責煮珍珠，後來從事包裝材料進口、製造，奠定事業基礎後跨足餐飲容器業，產品供貨給珍珠奶茶（boba tea）等業者，知名的In-N-Out漢堡、TGI Fridays、Chipotle、Panda Express等美系連鎖業者，都曾用施男公司的餐具與餐盒，施因此被稱為波霸奶茶杯大亨。

靠著樂立杯發跡後，施在美、日、歐洲等多國都有分店及通路供貨，股票2020年在美國上市，市值一度衝到3.6億美元，使施男成了不折不扣的百億大亨，成了台灣之光，施男去年請Sharon代言後展開追求，女方收了1.1億餘元後雙方鬧翻而對簿公堂。

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