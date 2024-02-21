25歲正妹老師出軌高一生！遭爆婚後「小鮮肉沒斷過」：玩很嗨

▲25歲正妹老師（左前）爆搞上高一男生。（圖／翻攝Ｘ，下同）

圖文／CTWANT

大陸上海一名25歲的張姓女老師，近日爆出跟16歲學生發生關係，2人的親熱片遭瘋傳，而該名老師目前已遭到停職。近日更有人爆料，張女的小鮮肉男友沒斷過。

▲張姓女老師，遭丈夫實名舉報與16歲的未成年男學生多次發生性關係。

近日「武漢辣妹」在X發文爆料，稱張女在2022年結婚，老公也長很帥，聽說張女男朋友沒斷過，還玩很嗨，去年她跟該班的班長有染，他沒考上理想大學，心情大受影響。據陸媒報導，張女是一名化學老師，而已婚的她出軌16歲男高一生。對此，張女曾說，聊天紀錄被老公改過圖。知情人士爆料，張女教學認真，被稱為是「化學魔法師」，受學生喜愛。

▲張老師婚紗照。

從社群上的聊天紀錄可見，張女稱，「你16歲都沒到，我才不會欺負你」，還想約他看電影。而男學生也說，他想脫老師衣服，忍不了了。張女還提醒，2人的聊天紀錄要刪除。

▲張老師跟高一男學生聊天紀錄。（圖／翻攝微博）

貼文曝光後，不少人紛紛留言「也許張老師有性成癮」、「張老師可能是戀童」、「看似文文靜靜就是反差」、「張老師是慣犯了」、「只要把道德放下，就可以盡情享受缺德人生了」。

據了解，張老師事件爆發後，20日晚間有網友發現，有多位直主播疑似開始戴眼鏡假冒張老師，為了搏取流量。不少人留言問是否是本人。有人還將名字改為「我不是張老師。」

延伸閱讀

▸ 斷聯20年！女在交友APP遇到童年玩伴 想再婚見新公公卻尷尬了

▸ 17歲女誤喝防凍液送急診 多器官衰竭險死！醫靠「5斤白酒」救命

▸ 金戒指突「褪色發白」！鑑定確認是真金 真正原因竟救了她一命