火警惡臭不適！深坑衛生所供快速就醫服務　新北協調鄰近3醫院注意

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市深坑存放電池工廠昨發生火災，臭味整夜瀰漫雙北地區，還傳出有部分民眾不適就醫。新北市衛生局今日宣布，深坑衛生所提供快速就醫服務，並已協調周邊新店慈濟、新店耕莘以及北市萬芳醫院提高警覺，加強相關呼吸道就醫民眾照護，服務市民。

新北市府發出公告指出，昨日深坑發生火災，飄散濃煙讓部分地區空氣有異味。目前殘火處理中，現場消防局還有43車116人持續監控中，將持續監測空氣品質。建議周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

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新北市衛生局今日表示，因應本次火警事件，深坑衛生所提供快速就醫服務，今起3日採隨到隨看，並提供專線電話02-2662-1567；民眾如有呼吸道或身體不適建議儘速就醫，並已協調周邊新店慈濟、新店耕莘以及北市萬芳醫院提高警覺，加強相關呼吸道就醫民眾照護，服務市民。

新北衛生局健康管理科科長陳欣蓉受訪表示，深坑當地民眾就近到衛生所會比較方便，經過適度處理就可以返家，但是如果是特殊、敏感族群，需要進一步醫療處置，則會協助至上述3醫院就醫；當然也有民眾直接前往醫院，這幾家是深坑居民經常前往醫院，也請院方多注意、協助。

衛生局另也提醒，受影響民眾戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露。