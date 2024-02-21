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大陸 大陸焦點 特派現場

陸惡男持噴火槍燒一家六口　孕婦80％燒傷昏迷胎死腹中

▲河南鄢陵發生重大刑案，一家六口人及住家被兇嫌持噴火槍燒傷毀損。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲河南鄢陵發生重大刑案，一家六口人及住家被兇嫌持噴火槍燒傷毀損。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄢陵馬坊鎮大年初八（17日）發生一起重大刑案，作案的男子劉鋒強疑因土地糾紛，隨身攜帶汽油、噴火槍、刀具等作案工具駕車前往麵粉廠和被害人家中放火行兇，導致張姓被害人一家六口嚴重燒傷，其中，張姓被害人壞有身孕的妻子全身80％大面積燒傷，仍在加護病房昏迷不醒，度內胎兒也因而流產。

▲河南鄢陵發生重大刑案，一家六口人及住家被兇嫌持噴火槍燒傷毀損。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，2024年2月17日下午14時許，鄢陵縣馬坊鎮發生一起重大刑事案件，經偵查，劉鋒強有重大作案嫌疑。劉鋒強，男，45歲，漢族，戶籍所在地在鄢陵縣馬坊鎮馬坊集村4組。

當地警方在2日後於湖北恩施將劉鋒強逮捕歸案調查。張姓被害人表示，自己家在村裡經營一間麵粉廠，劉鋒強和為同村居民，麵粉廠幾年前想擴大生產規模，租用村民部分土地，包括劉鋒強家的部分土地，就在麵粉廠將集體用地轉變為一般用地後，劉鋒強反悔不想租，想申請變更土地性質用於開設飯店，過程並不順利，懷疑是自己一家從中作梗。

張姓被害人提到，劉鋒強當天見人就噴（火）、見人就砍，他的父母和姐姐在麵粉廠，先後被燒傷，廠房部分區域也被燒毀，後來又來到他家，將妻子和幾個孩子燒傷和砍傷，「當時因對方將房屋引燃，自己被困在屋內，對方噴火後旁人也無法靠近，眼睜睜地看親人受傷害卻無能為力，直到當地警方和消防部門趕到後才將場面控制，親人被送往醫院，嫌疑人從現場逃竄。」

▲河南鄢陵發生重大刑案，一家六口人及住家被兇嫌持噴火槍燒傷毀損。（圖／翻攝瀟湘晨報）

張姓被害人痛訴，父母、妻子、姐姐、哥哥兩個分別為5歲和7歲的孩子均重度燒傷，妻子懷有5個月身孕，全身80%面積3級嚴重燒傷，幾次病危，人還在ICU處於昏迷狀態，隨時面臨生命危險，並且已經流產，胎死腹中。

鄢陵縣馬坊鎮政府工作人員表示，此案案由以及雙方具體矛盾交由警方調查，受害人目前的困境，鎮政府已經和上級民政部門和慈善部門對接，申請對其進行救助，同時，鎮政府也組織募捐活動，組織幹部職工、各村書記、愛心企業等對其募捐。

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