北部風速弱「惡臭緩慢稀釋」　專家示警：污染物可能仍殘留巷道內

▲深坑工廠火災臭味飄雙北，今北部大氣風速微弱，仍可能有殘留的大氣污染。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

新北市深坑存放電池工廠昨發生火災，臭味瀰漫雙北，氣象專家彭啟明表示，經一夜大氣擴散，已大致緩解，北台灣污染物濃度都回到和昨天同時期數值，尚沒有直接危害疑慮；但因北部大氣風速微弱，仍可能有殘留大氣污染緩慢擴散稀釋，或仍有空氣污染物留在建築阻擋風速較弱的巷道內，敏感性民眾可戴口罩。

氣象達人彭啟明今（21日）表示，昨晚在深坑電子廠發生的大火，許多在文山、景美或新店的朋友都聞到了臭味，的確當時的空氣污染物濃度偏高，尤其PM2.5到50-60 ug/m3，特別在昨天晚上到深夜的時候。

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彭啟明指出，經過一夜的大氣擴散，雖然風速很弱，當時煙塵是往西飄，但目前已經大致緩解。目前北台灣的污染物濃度都回到和昨天同時期的數值，尚沒有直接危害的疑慮。

不過彭啟明說，因北部的大氣風速微弱，仍可能有殘留的大氣污染仍緩慢的擴散稀釋，經由清晨太陽折射，還是可以看出大氣折射後，低層天空的顏色仍略有不同；或仍有空氣污染物留在因社區附近，建築阻擋下風速較弱的巷道內，敏感性民眾仍可能會感覺有味道，可以戴上口罩。