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社會 社會焦點 保障人權

曾格爾不倫富商新辯詞！　傳菜單「語音錯辨」：住宿按摩泡湯

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾遭控與已婚陳姓富商開房「泡湯」，一審被判應賠償正宮岳啟儒30萬元。高等法院20日開庭，曾格爾強調當時只是跟陳男吃飯，沒有泡湯、過夜，對話截圖中出現「住宿、按摩、泡湯」等字眼，是因為手機語音輸入辨識錯誤，她原本要傳的是菜單。

▲▼登山女神曾格爾二審出庭，律師吳光禾、律師吳彥鋒。（圖／記者吳銘峯攝）

▲曾格爾先前結束庭訊時接受媒體採訪，落淚強調「沒有的事實就是沒有」。（資料照／記者吳銘峯攝）

曾格爾被指控與已婚富商陳男在疫情嚴峻期間，相約前往三二行館開房泡湯。岳啟儒2022年間對曾格爾提告求償200萬元，士林地院一審裁定曾格爾要賠償30萬元；全案上訴至高等法院，曾的委任律師吳光禾提出新證據，還原曾女、陳男的對話內容，強調2人當時僅在三二行館的公開餐廳用餐，並無進入房間，更沒有發生性行為，同時要求法院傳喚陳男出庭對質。

高等法院20日再度開庭，曾格爾重申，當晚與陳男吃過晚餐便離開，沒有進到房間，對話截圖中出現「住宿、按摩、泡湯」等字眼，是因為傳送訊息時她剛好在山上，訊號不好，手機語音輸入辨識錯誤，原本要傳的其實是菜單；此外，她還向法官表示，希望聲請調閱當日的電信基地台紀錄證明。

對此，岳啟儒委任律師吳彥鋒認為，曾格爾的說詞變來變去，還一直迴避法官的問題，但他相信一時的謊言沒辦法永遠掩蓋事實真相。至於先前岳啟儒提告曾格爾偽造文書、妨害名譽、洩漏個資，檢方皆處分不起訴一事，吳彥鋒表示，不排除會提起再議。

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