限時4天！超商「4大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要37元爽喝

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡飲品222元組合優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接2月22日最有愛的日子（因為2的諧音愛），就有超商祭出「4大咖啡飲品」限量組合優惠，限時4天開賣，其中，大杯冰燕麥拿鐵下殺單杯44元、黑糖珍奶單杯只要37元，超級划算，一定要把握便宜先買。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡飲品222元組合優惠，2月21日起至2月24日止，品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。

另外，7-11門市今（20）日還有最後一天「CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價」優惠，品項包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品。

▲拿坡里最新2大限時優惠開吃。（圖／拿坡里提供）

拿坡里即日起至3月6日祭出2大限時優惠等吃，首推「大披薩+6塊雞塊下殺7折」，特價只要499元就能吃到，且外帶、內用皆享折扣，大披薩更開放口味任選，炸雞則能整桶換成烤雞，於全台126家拿坡里披薩·炸雞專賣店限定吃；期間再加碼於12間拿坡里炸雞專賣店推「6塊炸雞桶最低62折起」優惠，凡買1桶6塊炸雞特價228元、2桶6塊炸雞則只要428元。