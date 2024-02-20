2女共遊德國新天鵝堡　年輕妹淪屍體「慘遭性侵拋山谷」！男嫌認罪

▲德國新天鵝堡發生性侵殺人案，男性歹徒事後將女子拋屍山谷。（資料照／記者許凱彰攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國知名觀光勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）每年超過130萬遊客駐足，去年6月卻發生駭人命案。來自美國的2名女性觀光客遇陌生男子襲擊，其中一人被推下山谷受傷，接著另一名較為年輕的女子遭到男子勒頸致死後性侵，遺體同樣也被拋下山谷。據外媒報導，涉案男子19日已在法庭上認罪。

根據美聯社、BBC報導，現年31歲的美國籍男性被告19日在德國南部肯普騰（Kempten）地方法院法庭上承認性侵殺人，由於德國隱私法規，被告姓名並未公布。他被指控謀殺、殺人未遂、性侵致死，以及非法持有兒童猥褻色情影像等多項罪名，而在德國殺人罪最重可判無期徒刑。

▲美國21歲女子Eva Liu才剛大學畢業就在德國新天鵝堡遇害身亡。（圖／翻攝自IG、Linkedin）

報導指出，案發於2023年6月14日，剛從大學畢業的21歲美國亞裔女子Eva Liu與22歲女性友人Kelsey Chang結伴同遊德國最著名景點之一的「新天鵝堡」，兩人徒步前往城堡附近的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）途中遇上陌生的男性被告。他謊稱路並不好走，引誘2名受害人改走一條隱蔽的小路，藉機將Eva Liu撲倒在地，並試圖脫掉她的衣服。

Kelsey Chang試圖阻止歹徒侵犯好友，拉扯過程中被他推下50公尺深的峽谷，造成頭部受傷、身體多處擦傷，最終好友仍不幸喪命。檢方表示，被告隨後對Eva Liu暴力毆打，並用皮帶勒斃她，性侵後再將她的遺體拋下同一處山谷。事發當天，警方出動超過25輛警車進行大規模搜索。男子被捕時，一名紐約遊客聲稱目睹他的「臉上、脖子上全都是深紅色的抓傷痕跡」，認為死者生前曾激烈掙扎。

▲身分未被公開的美國籍男性被告（右）在德國法庭上認罪。（圖／路透）

被告律師穆勒（Philip Mueller）表示，他的當事人犯下不可理解的行為，但並非意圖為之，而是不由自主地（spontaneously）做出這些事，並且對於自己的行為「深感羞愧」，希望向家屬道歉。報導指出，目前案件仍在審理中，判決結果最快有望在3月中旬宣布。

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