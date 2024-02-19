▲Guess創逾40年歷史！併購rag & bone股價上漲3.9%。（圖／截自Guess、rag＆bone官方IG）

記者王威智／台北報導

美國休閒服飾品牌「Guess」創立逾40年，於今年2月創紀錄，與品牌管理公司「WPH Global」攜手，收購了紐約時尚品牌「rag＆bone」，是Guess自1981年於洛杉磯創立以來首件併購案。

品牌收購在時尚產業屢見不鮮，像是雅詩蘭黛Estée Lauder 買下了 Tom Ford，使Michael Kors、Coach、Versace成為集團家族裡的兄弟姐妹。今天這兩位主角，對於時尚略有研究的大家其實也不陌生，但會引起關注，因為這是Guess自1981年成立以來，43年來從未涉足收購的史上第一次。

根據Guess對外公開宣佈資訊顯示，與其品牌管理公司WHP Global 達成協議，以雙方都各自持有50%股權收購紐約品牌rag＆bone，雖未透露收購金額，但確定的是之後的營運則由Guess所主導。而rag & bone目前品牌直營的34家美國與2家英國門市，以在全球百貨公司經銷的模式皆暫時不變。WHP Global董事長兼執行長Yehuda Shmidman表示，「收購 rag＆bone使我們與強大的合作夥伴結盟，並將旗下產品組合擴大到11個品牌，零售額將超過75億美元。」

消息公開之後，Guess 的股價上漲3.9%，此次交易預計將在 2025年的第一季完成收購，未來動向也備受關注。值得注意的還有WHP Global，其實它光是在2023年就已經完成了三筆收購案，其中也包括於阿姆斯特丹發跡的牛仔服飾品牌「G-Star」，該品牌管理公司已經掌握包括運動休閒、設計師服裝品牌，以及電商通路等，不難看出攻佔時尚市場的野心。而此次收購Guess主導rag＆bone也意味著未來將共享智財權，也有機會增加彼此的合作機會，提升銷售。

rag＆bone 2002 年創立於紐約，不過兩位創辦人Marcus Wainwright 、 David Neville則是來自於英國，挾著混合英倫與美式的摩登氣息設計，成為品牌特色。不過隨著兩人於2023年離開公司，由曾為 Marc Jacobs 和 Cloak 的時裝設計師Robert Geller擔下設計重任，去年銷售額落在約 US$2.5 億。

Guess則是在快時尚百家爭鳴的時代也插旗台灣，全台有多家門市，包括台北1門市，台中3家、台南1家、高雄2家及全台7 Outlet專櫃。其最初是牛仔褲公司起家，逐年擴張且成功發展成全球休閒服飾品牌，包括潮流服飾、牛仔服飾、皮包、手錶、眼鏡、鞋履等。去年還大手筆請韓國「年下男」代表宋江與「國民初戀」秀智擔任代言人。