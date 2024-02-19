知名豆乾零食驚見「帶毛老鼠乾屍」　台南衛生局將通報台中查辦

記者林東良／台南報導

台南市生局指出，有關17日下午民眾反映，所購零食豆乾疑混小老鼠乾屍，台南市衛生局接獲民眾反映後，派人到民眾購買產品的門市調查外，經查察產品製造廠商位於台中市，依源頭管理原則，將移請所轄台中市食品藥物安全處進行處辦。

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，民眾反映所購零食豆乾疑混小老鼠乾屍，經查察產品製造廠商位於台中市，依源頭管理原則，將移請所轄台中市食品藥物安全處進行處辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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▲台南市衛生局副局長林碧芬說明查處情形。

據了解，台南市議員盧崑福收到民眾投訴，指買了一份知名品牌的豆乾零食，不料準備打開吃了幾塊豆乾後，發現內部竟混入一隻疑似老鼠的乾屍，瞬間嚇到且反胃想吐。

盧崑福議員指出，民眾日前在某門市購買了一包知名品牌的豆乾零食，不料吃了幾塊豆乾後，發現內部竟有一隻老鼠的乾屍，頭部、皮毛與身體四肢清晰可見，讓他瞬間嚇了一跳並噁心想吐，氣得決定向盧崑福服務處投訴。

盧崑福指出，豆乾是台中市一間知名食品公司生產，民眾發現食品異樣後，除了跟他投訴外，也已經向台南市衛生局通報，這是一件食安問題，他呼籲業者將同批次產品先行下架、公告讓消費者知悉，避免有誤食情況，維護消費者權益。