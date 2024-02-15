清大碩士面試8連敗！主管點醒「改掉1雷點」秒錄取　網：遇到貴人

▲清大碩士面試公司8連敗，主管好心提醒他NG行為，結果讓他快速就拿到錄取通知。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

網搜小組／趙蔡州報導

參加面試真的有一些技巧要注意，有一名網友近日分享自己的經驗，他從清華大學碩士畢業，原本覺得學歷算不錯，找工作應該不會太難，不料卻連續面試8家公司都失敗，直到第9次跟面試主管聊天，才知道自己犯了1個面試大忌，後來改變回答內容後，很快就收到錄取通知，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，自己大學畢業、服完兵役後，剛好碰上2008年金融海嘯，所以決定先回鍋就讀研究所，並於2011年拿到清大碩士學歷，接著在傳統產業工作3年多，直到2015年決定辭職換公司，原本覺得以自己的學經歷，應該可以很快找到新的公司，沒想到卻是一連串失敗的開始。

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原PO透露，當初他投了非常多履歷，也收到不少公司的面試邀請，不料參加了8家公司的面試，竟然全部都沒有下文，直到他面試第9間公司時，公司主管面試結束後跟他閒聊，詢問他前面已經面試幾間公司，是不是每次在講離職原因時都有批評前公司，他才察覺前8次面試失敗的原因。

原PO表示，他之前的工作是在傳產公司當工程師，主管經常有一堆不合理要求，甚至一旦有客人到公司拜訪，工程師們必須拿菜瓜布刷地打掃。上述種種他在新公司面試時都老實講，所以第9間公司的主管才勸他，就算前公司的環境真的很爛，也不該在新公司面試時一直埋怨前公司。

主管也跟他解釋，他埋怨前公司的行為與內容，可能會讓面試主管覺得「這個人很難管理」、「工作上放不下身段」等。原PO聽進了第9間公司主管的話，在之後的面試中改變了講法，結果不到半個月就收到錄取通知，讓他忍不住感嘆，「所以面試其實就是個SOP，你演戲，他也演戲」。

▲網友感嘆，原PO遇到貴人。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了原PO分享的經歷後，紛紛表示，「面試講真話就GG」、「面試最重包裝」、「太誠實這時不是好事」、「厲害的人，就是可以把前公司的缺點通通轉化成自己的優勢」、「遇到貴人提點你，不然自己發現可能還要點時間」、「面試要懂得包裝自己，離職也是，職場有時候不太需要真話」。