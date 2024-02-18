　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲男子扯女子頭髮，一把拖她下水。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州一對男女發生爭執，外傳只因為19歲女伴拒絕墮胎，男子當場扯著她的頭髮，將她強硬拖進泳池內施暴。這段影片曝光後引發網友高度關注，當地警方已證實這起事件是在15日發生，但女方如今已表明要求警方停止調查。

綜合星洲網、中國報等報導，這起事件發生在雙威鎮，依據目擊網友拍攝到的畫面，男子從泳池上岸後就和女子發生爭執，女子隨後走到泳池附近椅子坐下，男子跟在後方，結果突然之間，男子伸手猛力扯著女子頭髮，把她拖進泳池內。

依據畫面，女子先是摔在地上，接著倒栽蔥掉進泳池，在女子浮至水面的同時，男子企圖把她的頭部壓入水中，她在掙扎數秒之後脫困，男子並未繼續下狠手。但直到影片結束之前，兩人仍在爭吵。

知情網友透露，當時友人聽到尖叫聲之後走到陽台查看情況，沒想到就發現男子出手對女方施暴，甚至多次試圖淹死她，便衝下去想阻止這一切，過了一陣子警衛也終於現身，但卻也從女方口中得知，她因為懷孕不想墮胎，但男方感到不滿才動手施暴。

整個過程大約持續20至30分鐘，不過當警衛出現且反覆要求男子離開時，這名女子護著男方，要求旁人不要插手。影片曝光後引發高度關注，許多網友感到非常憤怒，「有人知道她現在是否安全嗎？」、「謀殺兩條性命應該抓去坐牢」。但也有人說，警衛已經出面要求男子離開，女子還袒護男方，「戀愛腦，只能自求多福」。

警方事後向媒體證實，這起事件於15日在雙威鎮一棟公寓，這對男女確實是一對情侶，不是馬來西亞籍人士。但就在17日晚間，這名19歲女子報警表明不希望警方繼續調查，不願警方對她的男友採取任何行動，由於女子並未受傷也無意接受任何治療，因此警方也依據事主的要求，不會繼續調查此案。

ET快訊
台中燈會女警正翻！　撞臉秀賢
補班日太累！動物園「工讀生睡成一片」　四腳開開走光了
獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩　愛爸飆親友：恨妳一輩
最後一次愛愛是2年前！　30歲女染「菜花+梅毒」
快訊／轎車遭重機「猛撞翻肚」！　驚悚畫面曝
人妻買賣房搞上房仲！　摩鐵激戰30次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察　逃逸150m遭逮

客人豪撒31萬巨額小費　女服務生卻被開除！美咖啡廳老闆急滅火

以色列準備大規模進攻拉法　G7外長聯合聲明警告

南韓醫界明起請辭、罷工！抗議「醫科生擴招」改革　政府硬碰硬

男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

俄軍攻下烏東要城！普丁歡慶重大勝利　澤倫斯基再懇求西方軍援

美民宅氣爆夷為平地慘況曝光　多人受困求救！消防員殉職13人傷

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

李泳知嗆羅PD「帶新寶貝出國」XD　被敲碗《地娛室3》：不是我們的問題！

世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察　逃逸150m遭逮

客人豪撒31萬巨額小費　女服務生卻被開除！美咖啡廳老闆急滅火

以色列準備大規模進攻拉法　G7外長聯合聲明警告

南韓醫界明起請辭、罷工！抗議「醫科生擴招」改革　政府硬碰硬

男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

俄軍攻下烏東要城！普丁歡慶重大勝利　澤倫斯基再懇求西方軍援

美民宅氣爆夷為平地慘況曝光　多人受困求救！消防員殉職13人傷

新竹男稱想吃牢飯…到台中超市偷咖啡又搶錢　躲嘉義網咖被逮

打卡新景點！花蓮富里鄉隱藏版美景　六十石山旁大草原超好拍

從租房→擁4屋包租婆！她26歲買第1間房：人生做的第1件正確事

全聯「過年鐵盒1神物」降到100元！內行驚：一口氣搬3盒

世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

去年底失聯移工逾8.6萬人　立法院法制局：修法納轉介機制

疑未打方向燈...宜蘭黑車切外側車道　遭公車擦撞「推著走」

酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

「國王排名」快閃主題餐廳西門登場！波吉咖哩飯、卡克冰淇淋神還原

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

國際熱門新聞

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女屍放靈車2年！　前殯儀館老闆屋藏30人骨灰

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

日本入境只要1分鐘！羽田、關西率先實施

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

男網紅擁3辣妻！　訂製大床「4P激戰」

超市買特價扇貝竟挖出「5顆珍珠」

普丁歡慶攻下烏東要城　澤倫斯基再求軍援

靠怪癖發大財　「翻垃圾」每年多賺300萬

義大利躋身歐洲最安全國家

搶女婿失敗　控制狂老媽竟帶球嫁親家公

少女戀上多金繼父！青春肉體誘他玩禁忌戀

更多熱門

相關新聞

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察

泰國一名警察17日在執行酒測臨檢任務時，遭到一名企圖逃逸的皮卡車衝撞，傷勢嚴重，當場死亡。警方隨後也在事故地點150公尺外的地方逮捕肇事駕駛，經酒測發現其酒測值嚴重超標，因此將他逮捕。肇事駕駛目前面臨多項指控，包含酒駕、致他人重傷、妨礙公務等罪嫌。

侄不倫伯母！買兇殺伯父　警眼尖識破

侄不倫伯母！買兇殺伯父　警眼尖識破

泰前總理貪污「入獄不到1年」獲釋返家

泰前總理貪污「入獄不到1年」獲釋返家

菲律賓控中國海警船「橫越船首、擋航道」

菲律賓控中國海警船「橫越船首、擋航道」

少女戀上多金繼父！青春肉體誘他玩禁忌戀

少女戀上多金繼父！青春肉體誘他玩禁忌戀

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

閨蜜曝林千又「私下面」：她不缺錢

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

「雨水」要來了！3星座財運旺

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面