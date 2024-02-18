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陸漁船翻覆2死！國台辦喊：不存在禁止、限制水域　金門縣府回應了

▲▼陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸籍快艇翻覆，2船員溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

大陸一艘漁船14日非法越界捕撈，遭我方要求受檢，卻蛇行拒檢，造成船隻意外翻覆，2名船員不幸溺斃。大陸國台辦17日晚間強硬表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。對此，金門縣政府也發表回應了。

海巡署金馬澎分署14日下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，發現一艘「無船名」快艇越界，海巡人員隨即上前準備驅離，並要求受檢，但該快艇不但不聽勸，還蛇行拒檢，最終不慎翻覆，造成船上4人全數落海，海巡人員發現後隨即上前將4人救起，但其中2人送醫後仍宣告不治。

▲▼海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，其中2人不幸死亡。（圖／記者林名揚翻攝）

事件曝光後，引發各界熱議，而大陸國台辦昨日晚間強硬表示，「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說。」

對此，金門縣政府也發表回應，有關類似水域的秩序維持，應有賴兩岸有關當局共商討論，盼能以兩岸漁民生計為前提營造共好的發展環境。

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