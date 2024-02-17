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歐中外長會晤　歐盟強調希望維護台海和平穩定

▲▼歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾當地時間16日在慕尼黑與中國外交部長王毅會面。（圖／翻攝自中國外交部）

▲歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾與中國外交部長王毅會面。（圖／翻攝自中國外交部）

文／中央社

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾當地時間16日在慕尼黑會見中國外交部長王毅。針對台灣議題，波瑞爾表示，歐盟的立場沒有變化，支持「一個中國」政策，強調歐盟希望維護該地區和平穩定。

據歐盟對外事務部（EEAS）發布，波瑞爾（Josep Borrell）16日在參加慕尼黑安全會議期間會見王毅。
他們討論了歐中雙邊關係，特別是2023年12月舉行的歐中峰會的後續行動。

雙方也討論了「俄羅斯對烏克蘭的不公正戰爭」，包括其對全球不穩定的影響。波瑞爾表達了歐盟希望中國不要支持俄羅斯。他鼓勵中國參與烏克蘭的和平方案，包括參與全球和平高峰會，並重申歐盟在軍事和民事方面支持烏克蘭的堅定決心。

雙方還討論了中東局勢。波瑞爾對該地區的人道主義局勢及其更廣泛的後果表示強烈關注。他強調，需要緩解地區緊張局勢並推動國際社會努力實現兩國解決方案。

據發布，關於台灣，波瑞爾表示，歐盟的立場沒有變化，支持「一個中國」政策，並強調歐盟希望維護該地區的和平與穩定。

波瑞爾還表達希望下一次「歐盟－中國人權對話」能盡快舉行，也邀請王毅訪問布魯塞爾，繼續討論戰爭與和平議題，因為歐中都需要一個更繁榮的世界。

中國外交部官網今晚發布的新聞稿，僅提到王毅和波瑞爾就烏克蘭危機、加薩衝突等交換了看法，未披露具體內容，也沒有提到台灣議題。

據發布，王毅說，世界局勢變亂加劇，不確定性不穩定性明顯增多，中歐作為世界上的穩定力量，應攜手共同應對挑戰。近段時間，中歐恢復各層級交往，取得積極成果。雙方要尊重彼此核心關切，堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤，充分發揮戰略、經貿、綠色、數位等各領域對話機制作用，加強應對氣變、人工智慧等合作，打造人文交流亮點，為雙方人員往來提供更多便利，推動中歐全面戰略夥伴關係不斷向前邁進。

王毅還說，中歐都宣導多邊主義，中方願和歐盟一道，推進平等有序的世界多極化，使每個國家都在全球多極體系中有自己的位置，促進普惠包容的經濟全球化，把合作的蛋糕做大，實現共同發展和繁榮。

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