納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

▲ 納瓦尼據報在獄中散步時感覺不適而死。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日據報在獄中身亡，外界紛紛將矛頭指向總統普丁。美國總統拜登直指普丁應為此負責，考慮出手懲罰；英國也為此召見俄國大使，認為政府當局應負起全責，克里姆林宮則批評西方領袖「反應過激」，以下為您整理西方國家對納瓦尼之死的回應。

▲ 拜登向納瓦尼致敬，透露正考慮為此向莫斯科祭出更多懲罰。（圖／CFP）

拜登在噩耗傳出後於白宮發表談話，向勇敢反抗普丁腐敗與暴力的納瓦尼致敬，「俄國當局會繼續說他們自己的一套故事，但別搞錯了，普丁要為納瓦尼的死負責。我們不知道到底發生了什麼事，但無庸置疑的是，納瓦尼的死是普丁和他的暴徒所作所為的結果。」

事實上，拜登2021年6月在日內瓦與普丁會面時就曾當面警告他，納瓦尼一旦死亡，將對克宮帶來毀滅性後果。拜登16日被問及究竟是什麼後果時回答，「那已經是3年前的事，與此同時他們正面臨非常多後果。」

拜登提及莫斯科2022年2月侵烏後受到的制裁，以及在戰爭中喪生的數十萬俄軍士兵，他也正考慮「還能做些什麼」。

▲ 英國政府為納瓦尼之死召見俄國使館外交官，蘇納克表示哀悼。（圖／路透）

英國總理蘇納克（Rishi Sunak）稱納瓦尼的死訊是個可怕消息，「我的心與他的妻子和俄國人民同在，這對他們是個巨大的悲劇。身為俄國民主最堅定的倡導者，納瓦尼一生都展現出令人難以置信的勇氣。」

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）表示，納瓦尼一生都在「勇敢與腐敗鬥爭」，「普丁的俄國捏造對他的指控，毒害他，把他送到北極的流放地，如今他悲慘死去。普丁應為這些事情負責，沒有任何人該懷疑普丁政權的可怕本質。」

英國政府16日證實召見俄國大使館外交官，明確表明俄國當局對納瓦尼之死負有全責。外交部聲明表示，他的死亡必須得到全面且透明的調查。

▲ 馬克宏認為，克宮對待納瓦尼的方式突顯其對政敵的恐懼。（圖／路透）

法國總統馬克宏則對納瓦尼之死感到憤怒與憤慨，稱俄國是個「自由精神被關進古拉格（蘇聯勞改營）並判死刑」的地方，認為他對待納瓦尼的方式突顯克宮的軟弱和他們對政敵的恐懼。

德國總理蕭茲表示，納瓦尼用生命為勇敢付出代價，而他的死清楚表明俄國政權「是個什麼樣的政權」。

歐盟則誓言向克宮追究責任，並要求莫斯科立即釋放所有政治犯。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）及副主席波瑞爾（Josep Borrell）聯合聲明指控，納瓦尼「慢慢被普丁謀殺」，「我們將不遺餘力追究俄國政治領袖及當局的責任」。

▲ 杜魯道認為，納瓦尼之死展現普丁的可怕。（圖／路透）

加拿大總理杜魯道稱讚納瓦尼是「俄國民主與自由的堅強鬥士」，認為他的死表明普丁會鎮壓任何為俄國人民爭取自由的人，「這是一場悲劇，讓全世界都意識到普丁是個多麼可怕的怪物。」

至於普丁本人，他至今未對納瓦尼之死發表評論，但據克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），普丁已經得知這項事態發展。佩斯科夫稱他無法透露任何有關納瓦尼死亡的細節，但稱西方領袖的反應「不可接受」且「完全過激」。