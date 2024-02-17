　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲ 納瓦尼據報在獄中散步時感覺不適而死。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日據報在獄中身亡，外界紛紛將矛頭指向總統普丁。美國總統拜登直指普丁應為此負責，考慮出手懲罰；英國也為此召見俄國大使，認為政府當局應負起全責，克里姆林宮則批評西方領袖「反應過激」，以下為您整理西方國家對納瓦尼之死的回應。

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲ 拜登向納瓦尼致敬，透露正考慮為此向莫斯科祭出更多懲罰。（圖／CFP）

拜登在噩耗傳出後於白宮發表談話，向勇敢反抗普丁腐敗與暴力的納瓦尼致敬，「俄國當局會繼續說他們自己的一套故事，但別搞錯了，普丁要為納瓦尼的死負責。我們不知道到底發生了什麼事，但無庸置疑的是，納瓦尼的死是普丁和他的暴徒所作所為的結果。」

事實上，拜登2021年6月在日內瓦與普丁會面時就曾當面警告他，納瓦尼一旦死亡，將對克宮帶來毀滅性後果。拜登16日被問及究竟是什麼後果時回答，「那已經是3年前的事，與此同時他們正面臨非常多後果。」

拜登提及莫斯科2022年2月侵烏後受到的制裁，以及在戰爭中喪生的數十萬俄軍士兵，他也正考慮「還能做些什麼」。

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲ 英國政府為納瓦尼之死召見俄國使館外交官，蘇納克表示哀悼。（圖／路透）

英國總理蘇納克（Rishi Sunak）稱納瓦尼的死訊是個可怕消息，「我的心與他的妻子和俄國人民同在，這對他們是個巨大的悲劇。身為俄國民主最堅定的倡導者，納瓦尼一生都展現出令人難以置信的勇氣。」

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）表示，納瓦尼一生都在「勇敢與腐敗鬥爭」，「普丁的俄國捏造對他的指控，毒害他，把他送到北極的流放地，如今他悲慘死去。普丁應為這些事情負責，沒有任何人該懷疑普丁政權的可怕本質。」

英國政府16日證實召見俄國大使館外交官，明確表明俄國當局對納瓦尼之死負有全責。外交部聲明表示，他的死亡必須得到全面且透明的調查。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲ 馬克宏認為，克宮對待納瓦尼的方式突顯其對政敵的恐懼。（圖／路透）

法國總統馬克宏則對納瓦尼之死感到憤怒與憤慨，稱俄國是個「自由精神被關進古拉格（蘇聯勞改營）並判死刑」的地方，認為他對待納瓦尼的方式突顯克宮的軟弱和他們對政敵的恐懼。

德國總理蕭茲表示，納瓦尼用生命為勇敢付出代價，而他的死清楚表明俄國政權「是個什麼樣的政權」。

歐盟則誓言向克宮追究責任，並要求莫斯科立即釋放所有政治犯。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）及副主席波瑞爾（Josep Borrell）聯合聲明指控，納瓦尼「慢慢被普丁謀殺」，「我們將不遺餘力追究俄國政治領袖及當局的責任」。

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲ 杜魯道認為，納瓦尼之死展現普丁的可怕。（圖／路透）

加拿大總理杜魯道稱讚納瓦尼是「俄國民主與自由的堅強鬥士」，認為他的死表明普丁會鎮壓任何為俄國人民爭取自由的人，「這是一場悲劇，讓全世界都意識到普丁是個多麼可怕的怪物。」

至於普丁本人，他至今未對納瓦尼之死發表評論，但據克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），普丁已經得知這項事態發展。佩斯科夫稱他無法透露任何有關納瓦尼死亡的細節，但稱西方領袖的反應「不可接受」且「完全過激」。

►俄版曼德拉獄中猝逝！納瓦尼畢生反普丁不懼：他們殺我代表我很強大
►納瓦尼遭關押監獄曝！極寒零下28度「洗澡沒熱水」　照三餐毒打
►納瓦尼猝逝！妻子會議上突收噩耗　首度發聲「普丁將被繩之以法」

ET快訊
富國島受害者「2情況」恐拿不到錢　總損失估達2000萬
快訊／霸凌成立！　前學務主任遭停聘
獨／林千又與男友去年互控家暴　3個月後「一起出庭撤告」
2年沒嘿咻竟生1娃！護理師妻偷吃3男　醫師怒告結局傻眼
快訊／品保協會將幫受害者打集體訴訟　痛斥年代旅遊蓄意詐欺
台北燈節1幕遭酸「提早中元普渡」！　教育局回應了
快訊／觀光署再開鍘！　重罰年代旅遊81萬元
開工鞭炮炸出「超巨8888」！　店家遭炎上急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金屬模具倒塌「夾死男員工」！　Subaru日本3工廠全面暫停生產

涉貪服刑不到1年　泰前總理戴克辛明將提前獲釋

印度男游泳「遭鯊魚咬斷腿」瞬間曝！腳掌搖搖欲墜　奇蹟生還

納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

不滿擴招醫科生名額！南韓住院醫師「群體罷工」　癌末手術往後延

泰國「整條河變粉紅色」詭異畫面曝！　檢驗結果出爐

法國與烏克蘭簽署10年安全協議！　承諾2024提供千億軍援

高速路上拋錨！22歲女模下車慘被撞飛　超速司機「輾死」後逃逸

母魟魚8年「異性0接觸」竟懷孕　罕見處女生殖！懷胎4隻圓魟寶寶

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

温昇豪曝「韓國演員真的很貴...」　為籌拍新劇苦笑：不然就賣腎

金屬模具倒塌「夾死男員工」！　Subaru日本3工廠全面暫停生產

涉貪服刑不到1年　泰前總理戴克辛明將提前獲釋

印度男游泳「遭鯊魚咬斷腿」瞬間曝！腳掌搖搖欲墜　奇蹟生還

納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

不滿擴招醫科生名額！南韓住院醫師「群體罷工」　癌末手術往後延

泰國「整條河變粉紅色」詭異畫面曝！　檢驗結果出爐

法國與烏克蘭簽署10年安全協議！　承諾2024提供千億軍援

高速路上拋錨！22歲女模下車慘被撞飛　超速司機「輾死」後逃逸

母魟魚8年「異性0接觸」竟懷孕　罕見處女生殖！懷胎4隻圓魟寶寶

基隆海巡隊爆貪瀆！偽造收據詐公費　「全拿去辦案」7人獲緩起訴

厚片女控小2號男同事企圖性侵不成　法官量體重認定誣告判刑6月

金屬模具倒塌「夾死男員工」！　Subaru日本3工廠全面暫停生產

傅崐萁稱「黨工誤植臨時會」要懲處　綠委：幾十個立委簽名卻怪助理

新北男整地機具翻覆刀片崁左腿　血流不止「連人帶刀」急送醫

瘦肉精爭議！綠民代要求盧秀燕立院備詢　中市府：願派局處說明

林政華打擊大改造轟炸石垣島！曾總期待：今年不只這一轟

富國島受害者「2情況恐拿不到錢」　總損失金額估達2000萬

40歲存500萬「能退休嗎？」　網曝1前提：勉強可以

陳傑憲談國家隊保險　蘇智傑提醒學弟出門不穿拖鞋

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

國際熱門新聞

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

年收200多億　MrBeast自稱不有錢

網美手術恢復童貞　滿足男友「破處」慾望　

快訊／烏克蘭宣布從「東部要城」撤軍

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

納瓦尼逝世　妻子發聲：普丁將被繩之以法

亞馬遜雨林2050年恐達生態系臨界點

歷史性一刻！烏德簽署雙邊安全協議

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

納瓦尼猝逝　澤倫斯基指控普丁謀殺

川普民事詐欺判罰111億　3年不得在紐約經商

更多熱門

相關新聞

簽署10年安全協議　法國承諾今年援烏千億元

簽署10年安全協議　法國承諾今年援烏千億元

烏克蘭總統澤倫斯基出訪德法，在柏林和德國簽署雙邊安全協議後，16日也在巴黎和法國總統馬克宏簽署一項新的長期安全協議。馬克宏承諾，今年將向烏克蘭提供30億歐元（約新台幣1013億元）援助。

俄版曼德拉猝逝　納瓦尼畢生反普丁勇者不懼

俄版曼德拉猝逝　納瓦尼畢生反普丁勇者不懼

納瓦尼關押監獄曝！零下28度「洗澡沒熱水」

納瓦尼關押監獄曝！零下28度「洗澡沒熱水」

納瓦尼逝世　妻子發聲：普丁將被繩之以法

納瓦尼逝世　妻子發聲：普丁將被繩之以法

納瓦尼驟逝　俄國百人上街哀悼被捕

納瓦尼驟逝　俄國百人上街哀悼被捕

關鍵字：

俄羅斯納瓦尼拜登蘇納克馬克宏蕭茲杜魯道歐盟Alexei Navalny

讀者迴響

熱門新聞

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

林千又被男友家暴坦言已非第一次

快訊／遭林千又控家暴！賴姓富商曝光「滿身傷痕照」

帶3孩到機場「才發現沒買票」！

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

劉德華新片《紅毯先生》突宣布撤檔！春節上映8天票房慘

林千又14個愛馬仕包被偷　涉案富商搬貨畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

初九「天公生」5星座有神助！

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面