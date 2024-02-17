不穿內褲上班激戰竹科男！慾望人妻傳自摸照...嬌喊：騷給你看



▲新竹一名人夫離婚後，才發現妻子偷吃竹科男同事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名髮廊老闆離婚後，才發現妻子在婚姻期間偷吃竹科男同事，兩人互傳鹹濕露骨訊息，妻子還表示「自從吃你雞雞我幾乎沒幫他吃，自從在你身上搖搖我沒在他身上搖過」，甚至傳自摸裸照嬌喊「要騷給你看」。髮廊老闆發現被綠後相當震撼，怒告小王求償80萬。新竹地院審理，判小王侵害配偶權，要賠45萬元。

髮廊老闆指出，他和妻子小紋(化名)結婚多年，感情卻突然生變，因小紋經常莫名和他爭吵，兩人於去年5月鬧到離婚。不料，近日他卻得知小紋因偷吃人夫挨告，他才恍然大悟婚變原因，是因為小紋出軌竹科已婚男同事。

老闆還發現小紋和男同事有許多鹹濕對話，包含「我還是做很多愛你很多只給你專屬的，我覺得這是愛你尊重你的。自從跟你舌吻我沒在跟過老闆，至從吃你雞雞我幾乎沒幫他吃，自從在你身上搖搖我沒在他身上搖過」、「我好想要寶貝的XX放在我身體裡……很溫暖。」、「寶貝～我明天不要穿內衣內褲上班喔」。

不只如此，小紋也傳送裸體自摸照表示「止癢」、「要騷給你看啊」，兩人還討論如何「控制舌頭」，小王認為「只要我掏出來，妳就會自動伸出舌頭了」，讓老闆發現自己頭頂超綠，怒告小王求償80萬元。

全案審理時，小王辯稱，他知道小紋已婚，所以只和她在Line聊天，雖然小紋有傳裸照給他，但他並沒有和她發生性關係或口交等行為。

法官檢視小紋和小王的訊息，內容有小紋說「我今天上班的時候一直在想我們去H用過的姿勢」，以及挨告時她自承至少和小王發生1次性行為，加上兩人傳送露骨訊息至少半年以上，判小王已侵害配偶權，應賠償45萬元。可上訴。