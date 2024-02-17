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社會 社會焦點 保障人權

2年沒嘿咻前妻生下1娃　醫師綠炸告妻偷吃3男...結果超傻眼

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北一名醫師指控醫師娘偷吃3男，還生下1子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

一名醫師結婚時，將台北市4處房地登記在妻子名下，不料才2年多兩人就離婚。醫師提告指控，妻子婚後在診所擔任護理師時偷吃3男，不僅和診所病人在診所過夜，還和供應商交往，又和另一名男子生下一子，將4人通通告上法院。台北地院審理，判醫師娘侵害配偶權要賠前夫60萬，另無證據顯示3男知道醫師娘已婚，或證據不足，全都判決免賠。

判決指出，該名醫師和妻子於2018年2月結婚，4月起就未和妻子發生性行為，並於2020年11月協議離婚，妻子卻在隔年4月生下一子，並和孩子的生父在產子5天後結婚。醫師以為小孩是他的婚生子女，每個月還給前妻2萬2418元生活費，扶養小孩5個月，提告要妻子返還扶養費，還要再賠他211萬2090元，也向小孩生父求償100萬。

醫師指出，妻子婚後在診所擔任護理師，在婚姻期間不只出軌1人，2020年3月還曾和一名診所病人互動親密，兩人在診所過夜，又與一名診所的供應商交往，也分別對兩名男子求償25萬元。

醫師娘和孩子生父則辯稱，醫師娘和醫師從2019年就分居，兩人多次談及離婚，且雙方離婚時醫師娘已懷孕5月，腹部有明顯隆起，既然醫師在離婚時表明放棄一切未提及的請求權，代表他明知醫師娘懷孕，仍同意拋棄相關一切請求權，

診所供應商則表示醫師提出的LINE截圖非完整對話，另一名男子也否認和醫師娘有染，指他只是診所的病人，和醫師娘本來就是朋友。

法官檢視相關證據，認為離婚協議書包含記載醫師須貸款2600萬，換取結婚之初登記在醫師娘名下的房產等，但並無隻字片語記載醫師同意拋棄侵害配偶權的請求權，審酌兩人結婚約2年、醫師娘侵權程度等一切狀況，判她要賠60萬。不過醫師並未舉證有扶養小孩，這部分請求則駁回。

另外，法官指出，醫師與醫師娘雖在同一診所工作，但診所同事都不知道兩人是夫妻，除了無證據顯示3名男子都知道醫師娘已婚外，對於醫師娘是否和診所供應商、病人交往也證據不足，判3人免賠。可上訴。

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