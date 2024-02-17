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被控偷14個愛馬仕包　林千又富商前男友爆：今天凌晨已放回去！

▲▼遭林千又控家暴，賴姓富商走出派出所，跑給媒體追。（圖／記者邱中岳攝）

▲賴姓富商前男友表示，17日凌晨3時許，已將拿走的包包以及行李箱全部放回與林千又的租屋處。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

藝人林千又在日前指控遭富商前男友家暴，還在IG上貼出多張瘀青照片，16日更打電話報案，指控家中14個、總價6百萬的愛馬仕包包全部不見，被指涉案的賴姓富商前男友，17日上午11時許滿臉傷痕走進派出所，坦承犯行也解釋拿走的東西都是自己花費購入，但也強調，已在17日凌晨3時許，將拿走的14個愛馬仕包包以及行李箱，全部放回租屋處了。

警方調查，33歲的林千又，16日下午2時許打電話報案，表示位於北市中山區林森北路的租屋處遭人侵入竊盜，並偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元，警方立刻派警員以及鑑識人員前往勘查，並且調閱大樓監視器畫面。

▲▼遭林千又控家暴，賴姓富商走出派出所，跑給媒體追。（圖／記者邱中岳攝）

林千又還在IG上貼出家中被翻動的混亂照片，並隨即在16日下午6時許，先到派出所提出竊盜、毀損以及侵入住宅告訴，事後通知律師以及朋友陪同製作筆錄，警方調閱監視器，發現15日晚上11時許，46歲的賴姓富商趁林返回新北市親戚家的空檔，趁機上門並打開密碼進入住處。

賴姓富商在林千又的租屋處待了約1個多小時，原本空手進去租屋處，但離開時拖著一個行李箱，警方不排除行李箱裡面就是遭竊的愛馬仕包包。

警方在16日受理林千又報案狀況後，也立刻聯繫賴姓富商於17日中午到案說明，事後並將賴依竊盜、侵占、無故侵入住宅、誹謗、毀損等5罪，將他函送地檢偵辦，而賴也強調，其實已經在17日凌晨3時許，前往與林千又承租的租屋處，並將先前拿走的14個愛馬仕包包以及行李箱放回原處。

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