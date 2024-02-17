國道「被逼車閃燈+比中指」PO網公審　反被酸：三寶何苦彼此為難

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指控，開車行經國1北上仁德服務站附近時，遇到一輛白色轎車開在後面一直逼車，還閃遠燈，之後換他們開車白車後面，結果反被對方比中指，網友：「這樣的行為是公然侮辱，太過分了吧」，卻遭網友反酸，沒看到對方逼車，反而是原PO未保持安全距離，緊貼著拍攝，國道警察四大隊表示如接獲檢舉將依法開罰。

▲網友在網路社群PO文指控，開車行經國1北上仁德服務站附近時，遇到一輛白車逼車，還閃遠燈，甚至還比中指。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

國道警察第四大隊指出，有關網友PO文，指在國道1號北向近仁德服務區路段，遭1部自小客車惡意逼車，經檢視影片內容，影片中民眾行駛於國道1號北向近仁德服務區路段，以連續鳴按喇叭行為迫使他車讓道，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，汽車駕駛人駕駛汽車任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道者，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

國道警察四大隊說，經查四大隊17日迄今尚無接獲民眾通報該案，且尚未接獲民眾檢舉該案，如有接獲民眾檢舉將依規定舉發。四大隊呼籲用路人務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全，切勿因一時情緒意氣用事而衍生後續衝突。