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杜絕詐騙犯棄保遣逃　藍委提加重潛逃刑責、註銷潛逃者護照

▲▼ 國民黨籍立法委員羅智強、吳宗憲、羅廷瑋今（17）日召開「制定棄保潛逃罪，終結詐騙刻不容緩」記者會，呼籲應立刻修法加重棄保潛逃刑責，並註銷潛逃者所持護照 。（圖／羅智強辦公室提供）

▲羅智強、吳宗憲、羅廷瑋召開「制定棄保潛逃罪，終結詐騙刻不容緩」記者會。（圖／羅智強辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

近年屢屢發生犯罪棄保潛逃案件，造成民眾質疑台灣司法已失去保護人民的功能，恐成為犯罪者天堂。國民黨籍立法委員羅智強、吳宗憲、羅廷瑋今（17）日召開「制定棄保潛逃罪，終結詐騙刻不容緩」記者會，呼籲應立刻修法加重棄保潛逃刑責，並註銷潛逃者所持護照，堵上現行法制缺口，落實人民所期待的司法正義。

羅智強指出，犯罪猖獗，詐騙已經成為國安問題跟國恥，甚至可以輸出海外，到其他國家後變成詐騙技術轉移國家，這就是法治缺口跟行政機關的不做為。去年詐欺案發生將近3萬8千件，創中華民國歷史新高。蔡英文執政8年，台灣詐欺案成長1.8倍，去年詐騙財損更超過88億。換算起來，台灣人平均每天被騙2400多萬。因此今日提出修正棄保潛逃罪，不只是人民的期待，更是藍綠白的跨黨派共識。

羅智強表示，陳建仁去年5月拍板「打詐行動綱領1.5」，聲勢浩浩蕩蕩，好像有政府會做事，結果2023年下半年的詐欺案竟比上半年還多。大家知道台灣現在有多少通緝犯，是逍遙法外，還沒落網的嗎？根據刑事局最新統計，一共有8萬人，其中逃出境外的有8千人，涉及詐騙犯罪，出境未歸的更高達1637人。

曾擔任檢察官的吳宗憲接著說明，台灣對於所逮捕的詐騙被告，大多是採限制住居，羈押則要有逃亡或是串供之虞才會採用。然而對於犯罪者，限制住居幾乎沒有成本，反而基層員警要花更多的心力去找到這些人。數據來看，台灣有五萬多名消失的犯罪者，這是一個社會安全的問題。特別是消失的犯罪者中，很多為詐騙案犯罪者的詐騙金額十分巨大，即便諭知交保也是沒有成本，他們所害怕的是被關，因此應該有所應對，台灣不能讓犯罪被告有恃無恐。2017年的司法改革會議既然對棄保逃逸加重有所共識，卻躺在立法院7年多，為何民進黨完全執政卻還是躺在國會之中？不應該讓犯罪者有僥倖的心理，應對國人有所交代。

羅廷瑋認為，自己也曾協助imB自救會的成員，這個案件犯罪金額達到90億元，有高達500多名受害者，然而本案卻發生多位詐騙核心成員潛逃海外的荒謬之事。從資料來看，民國102-104年就出現，有3000名遭判刑三年以上的犯罪者棄保潛跑，這些人不一定是詐騙，但卻不少是吸金案、金融犯罪或是權貴，這是人民所不樂見的，我們希望上任後就能立刻堵上漏洞。民進黨過去狹帶人數優勢，卻是反對棄保遣逃罪的制定，呼籲民進黨應該一起來防堵漏洞。

羅智強強調，本次修法將分為兩個部分。首先在刑法部分，將棄保潛逃入罪，只要被告受具保、責付、限制住居、限制出境或限制出海，經合法傳喚無正當理由不到場，經發布通緝者，就可處三年以下有期徒刑。我們也比照美國法制，如果犯重罪，最輕本刑在三年以上，棄保潛逃就得加重刑期至二分之一。

另外，在刑事訴訟法部分，現行法制，法院只能通知主管機關不予核發護照和旅行文件給被告，卻沒對已持有護照的情況來規範，能夠增加這些潛逃海外者犯罪者於海外竄逃的障礙。因此修法後，法院就有權利通知主管機關來註銷被告的護照。如果這條修法通過，這次在馬國落網的詐欺犯，就無法趁著通緝發布前，拿著既有護照逃出國。逃了4年，還繼續在海外從事詐騙。

記者會最後，三人在現場喊出「終結詐騙，刻不容緩」、「棄保潛逃，嚴刑嚇阻」並在提案手板上簽名，要求民進黨政府跟法務部能夠正視此事，別讓台灣淪為犯罪者的天堂，甚至讓人民對台灣司法產生「有錢判生、無錢判死」的不信任感。
 

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