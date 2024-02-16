桃園科技男遭詐300萬元　初六開工！21歲車手栽實習警手上

▲警方晚間埋伏在超商附近等待車手出現。（圖／龜山警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

從事科技業的桃園50歲楊姓男子，誤信網路投資股票可獲高利且穩賺不賠，心動下在年前先後面交及匯款300萬元給詐團，直到楊男想領回盈利時，卻被告知須再交150 萬元，他才驚覺受騙而報警。警方與楊男合作於昨晚（15日）計誘詐團，喬裝埋伏於超商，待面交車手的21歲何男出現之後上前壓制，保住楊男上百萬的現金。

楊姓被害人向龜山分局龜山派出所報案，他在臉書上看到股票投資廣告，對「高獲利穩賺不賠」的標語心動並加Line聯繫對方，陸續以面交現金及匯款的方式，已經交付約300萬元卻始終無法出金，若要出金必須交付150萬元現金，員警於是與被害人合作，請他與車手約定於昨日21時，在桃園市萬壽路上的便利商店交付投資現金。

▲▼警方逮捕何姓男子並查扣相關證物。（圖／龜山警分局提供）

並由警員林鈺諺、劉竣維、曹惟智、吳俊佑、江昱葳與實習生曾昱程喬裝一般民眾，在面交地點周邊以私車、徒步等方式埋伏，期間曾姓實習生多次提供疑似面交嫌疑人之動向及資訊，5名警員見時機成熟便奮勇上前包夾並將嫌疑人壓制，成功逮捕收受面交贓款之21歲何姓嫌犯並移送法辦，被害人也表示相當感謝龜山所的協助。

龜山分局龜山派出所所長陳政斌對同仁及實習生積極熱忱及奮勇逮捕的精神表示嘉許，也呼籲民眾對高獲利低風險、穩賺不賠等話術應提高警覺，有任何疑慮應撥打165反詐騙專線或110報案，避免錢財遭詐或被誘騙淪為詐欺集團車手。