日本「哪些景點不值得去？」　這2地狂被點名：浪費時間

▲日本三景「松島」被最多人吐槽。（圖／記者蔡玟君）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛到日本旅遊，在去（2023）年1074萬出國人次中，就有多達383萬人赴日；不過，有網友好奇，日本哪些景點並不值得一去，話題掀起熱議，其中宮城縣的松島、京都的金閣寺等狂被點名。

網友在PTT發文提到，「台日旅遊最近討論熱烈，台灣一整個被屌打。不過來平衡一下，大家去日本也是有遇到過譽的景點吧？」

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他接著直言，「通天閣不優，感覺外面就是了無生氣的街道，當然那區域原本就是早期開發的地方，裡面長怎樣幾乎沒印象；再來是岐阜下呂溫泉，聽說是三大名湯，結果去的時候幾乎沒什麼人，該不會是被日本放生的景點吧？」

▲日本京都金閣寺。（圖／達志影像／美聯社）

其中，被最多人提及的是宮城縣的松島，其次是京都的金閣寺，「松島！虧它還日本三景」、「樓上的我都去過，松島絕對是最爛，在岸上看看還可以，別白痴到去搭船，超浪費時間，我冬天去船艙還超級悶」、「松島出去一圈完全不知道在看什麼」、「問就是公認的松島」、「松島我真的不懂」、「金閣寺待不到半小時吧！也沒地方給你坐」、「金閣寺那種的，根本跑去日本公園而已」、「金閣寺超級小」。

▲東京晴空塔。（圖／記者蔡玟君攝）

而嵐山、忍野八海、晴空塔也榜上有名，大票鄉民直言，「嵐山竹林跟菜市場一樣」、「去嵐山還不如去烏來」、「忍野八海可pass」、「忍野八海+1，一堆人，池塘被丟一堆銅板，精緻造景庭園還是付費入園的品質才會好」、「晴空塔吧，超無聊的」、「晴空塔不推」、「晴空塔...蠻失望的，比較喜歡阿倍野」。

▼京都嵐山。（圖／記者蔡玟君攝）