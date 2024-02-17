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花蓮農特產進軍東京食品展　Makuake及丸井百貨同步整合行銷

▲花蓮農產業者進軍東京食品展，並同時於Makuake及日本丸井百貨同步虛實整合行銷。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮農產業者進軍東京食品展，並同時於Makuake及日本丸井百貨同步虛實整合行銷。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球前三大專業食品展—「東京國際食品展」將自2024年3月5日至8日，在日本東京 Tokyo Big Sight 場館盛大舉行，花蓮縣長徐榛蔚將帶領花蓮各級農會等19家業者共同行銷花蓮優質農產，展現花蓮從有機首都走向世界的決心，並向國際農產採購者招手，積極為花蓮農友拚經濟、創造價值。

徐榛蔚表示，花蓮以純淨自然與有機農產品而聞名，近年來花蓮產業在花蓮縣政府的推動下走向國際化發展，除積極參加國際展會外，今年花蓮縣政府持續與日本最大群募平台マクアケ株式會社（Makuake）的合作，同時攜手日本丸井百貨（錦系町分店），分別將於3月3日、3月4日進行記者會宣傳，透過「東台灣-永續花蓮」品牌形象，將花蓮的優質產品推廣至日本市場，這不僅是產品行銷，更是展現花蓮永續理念的好時機，為花蓮產業奠定外銷基礎與提升國內外通路合作機會。

▲花蓮農產業者進軍東京食品展，並同時於Makuake及日本丸井百貨同步虛實整合行銷。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚致力打造永續花蓮，積極推廣花蓮農特產品走向國際。

農業處長陳淑雯說明，延續去年度花蓮縣農會和壽豐鄉農會的產品上架於Makuake平台的熱度，今年繼續以「東台灣-永續花蓮」的品牌印象，輔導東一州、原生好物、淺草堂、清風茶行、新味醬油、綠點生活、銀川、洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興等10家具有獨特花蓮風味的農特產品及加工品上架於Makuake平台，並在2月15日上線預熱，並預計於3月1日正式進行銷售。此外，花蓮縣政府也預計於今年3月，攜手花蓮縣各級農會與農產業者參加今年度東京國際食品展，並透過快閃活動及記者會的方式讓日本消費者認識來自花蓮的美食，同時也展現台灣與日本之間的友好形象，提升產品推廣的效果，更強化兩地之間的商業合作與文化交流。

陳淑雯補充，建立品牌形象，並吸引更多支持參與者，這不僅是一種商業交流，更是文化和價值觀的交融，讓縣長徐榛蔚致力打造的花蓮永續理念深植於日本消費者心中。今年再透過丸井百貨（錦系町分店）的加乘推廣，在人潮眾多的地鐵共構百貨進行宣傳活動也是花蓮農產加工品拓展國際市場的重要一環，透過日本百貨快閃活動，將花蓮優質產品於實體空間中進行展示銷售推廣。

2024年2月15日Makuake上架商品預熱宣傳行銷
https://eastern-taiwan.org/sustainable-hualien

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