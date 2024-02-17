小學生寒假作業掉巴黎　網紅拾獲見「一字沒寫」熱心幫帶回國

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名小學生日前將寒假作業掉在了法國巴黎的廁所，巧合的是，他的作業輾轉來到了一名旅法大陸網紅的手中。網紅眼見作業一個字都沒寫，竟馬上拍了影片尋找失主，令大陸網友們哭笑不得，事件也快速衝上了大陸微博、百度的熱搜排行榜。

▼小學生寒假作業掉在巴黎廁所，被當地人交給一名大陸網紅。（圖／翻攝貓一杯）



大陸旅法網紅「貓一杯」16日在影片中表示，她走在巴黎的街頭，突然被一名法國人遞上了一份寒假作業，詢問了之後得知，原來是一名小學生把作業掉在了當地的廁所，被這名法國人撿到，希望她能幫忙尋找失主。

「貓一杯」翻看了作業之後，發現裡面竟然一個字都沒寫，於是馬上拍攝了影片，希望網友們協助尋找失主，「XX小學一年八班的秦朗，你的寒假作業忘在巴黎廁所啦！」

▼網紅見作業一個字都沒寫，馬上拍片尋找失主。（圖／翻攝貓一杯）



最後，熱心的「貓一杯」還幫忙把寒假作業從法國帶回了大陸，「你不要怪我，不是姐姐不幫你，是那個法國人讓我還給你的。」

事件很快在大陸引起了高度關注，甚至連「一年八班秦朗」都登上了微博熱搜，「人家特別跑去法國丟了，你幫忙找回來，太不厚道了！」「好不容易找到藉口不用寫寒假作業了，你太壞了。」「失而復得卻笑不出來，這會是成為他的童年陰影。」

▼網紅幫忙把作業帶回了中國大陸。（圖／翻攝貓一杯）

